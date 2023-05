El blue sigue en baja y crece el ingreso de divisas por efecto del dólar agro

El Banco Central vendió u$s 18 millones pero la tensión cambiaria se descomprimió. La entidad impuso restricciones para la operatoria de las fintech

Dólar Agro. El jueves se registraron operaciones por u$s 153 millones

En tanto, el dólar minorista cerró a $233,72 promedio, con un incremento de 84 centavos respecto del cierre anterior.

En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) bajó 0,1%, a $448,21; mientras que el MEP avanzó 0,2%, a $430,19. En el mercado mayorista, finalizó con un incremento de 50 centavos en un promedio de $225,70.

Cambios para turistas

Además, la autoridad monetaria informó que a partir de hoy, los turistas extranjeros podrán pagar con billeteras electrónicas a un tipo de cambio que tendrá como referencia a los dólares financieros.

De esta forma, se iguala el pago con QR de billeteras extranjeras a los realizados con tarjetas de débito y crédito emitidos por bancos en el exterior.

De ahora en más, el tipo de cambio para los turistas extranjeros pasará a ser el que rige para el dólar MEP.

El BCRA recordó que hasta el momento se benefician con esta misma medida las siguientes operaciones: los cobros de consumos efectuados por no residentes mediante tarjetas de débito, crédito, compra o prepagas emitidas en el exterior; los cobros por cualquier tipo de servicio turístico en el país contratados por no residentes, incluyendo contratados a través de agencias mayoristas y/o minoristas de viajes del país; y cobros de servicios de transporte de pasajeros no residentes con destino en el país por vía terrestre.

Restricciones a fintech

Por otro lado, el BCRA prohibió a billeteras virtuales y fintechs el uso de criptoactivos. La normativa les impide a los proveedores digitales efectuar este tipo de operaciones por sí mismos y ofrecer iniciarlas desde sus aplicaciones o plataformas web.

La medida procura mitigar los riesgos que las operaciones con estos activos podrían generarle a las personas usuarias de servicios financieros y al sistema nacional de pagos, indicó la autoridad monetaria. A su vez, la norma busca equiparar las reglas que deben cumplir esos proveedores de servicios de pago y las entidades financieras, que ya cuentan con una restricción de igual tenor desde mayo de 2022.

Facilidades para pymes

Tras el acelerado crecimiento que experimentó el uso de las facturas de crédito electrónicas Mipyme (Fcem), el BCRA resolvió mejorar las condiciones de descuento de las mismas para ampliar las alternativas de financiación de esas empresas y, en el caso concreto de la Fcem, incrementar y facilitar su uso.

El comunicado destaca que “estas operaciones se pueden realizar a través de una pestaña habilitada para las Mipymes en su homebanking. Las transmisiones son gratuitas y las entidades financieras no pueden cobrar comisiones.

Ahora, al permitir que las entidades financieras que descuenten estos instrumentos las consideren como crédito, se mejora las condiciones financieras que reciben las micro y pequeñas empresas en el país.