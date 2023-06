El BCRA habilitó la apertura de cuentas bancarias en yuanes

En ese sentido, la difusión de un mercado en yuanes permitiría a las empresas que tienen aprobado el acceso al mercado de cambios pagar una importación a 30, 90, 180 días y poder cubrirse con un contrato a futuro en esa moneda, con vencimiento en el plazo de su pago.

De esta forma, el yuan pasaría a tener los mismos mecanismos de cobertura que hoy tiene el dólar.

El swap de monedas con China está vigente por 130.000 millones de yuanes, equivalentes a unos 19.000 millones de dólares, aunque la Argentina tiene libre disponibilidad por hasta 70.000 millones de yuanes (cerca de u$s 10.000 millones) habilitados para el pago de operaciones comerciales y para intervención en el mercado cambiario.

La plaza cambiaria

Ayer, la autoridad monetaria, finalizó nuevamente con un saldo negativo de u$s 57 millones, en una jornada en la que el dólar agro aportó liquidaciones por casi u$s 12 millones.

Este resultado se da en un contexto donde las liquidaciones de operaciones vinculadas a más de 50 cadenas de economías regionales tienen vigente un tipo de cambio diferencial de 300 pesos por dólar hasta el 31 de agosto próximo.

En lo referido al mercado de divisas, el dólar minorista cerró a $269,24, con una suba de $1,36 centavos respecto al cierre anterior y el denominado dólar “blue” o informal luego de llevar varias jornadas en subas, ayer marcó una caída de tres pesos, a $493 por unidad.

En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) avanzó 0,7%, a $506,83 y el MEP subió 0,2%, a $480,76.

En el mercado mayorista, la moneda estadounidense finalizó con un aumento de 35 centavos respecto al cierre previo, en $256,20.

La deuda externa en leve retroceso

La deuda externa bruta se ubicó en u$s 275.093 millones al término del primer trimestre del año, por encima de los u$s 274.355 millones de igual período de 2022, informó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Sin embargo, este nivel fue u$s 1.380 millones inferior al del cierre del último trimestre de 2022, debido a los pagos que realizó el gobierno en los primeros meses del año. Sobre el total, u$s 182.684 millones está nominada en dólares.