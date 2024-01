El Banco Central se anotó un éxito con la cuarta licitación del Bopreal

“De esta forma, el monto agregado suscripto del Bopreal Serie 1 hasta la fecha es de u$s 4.096 millones, quedando disponible un monto remanente por hasta u$s 904 millones”, señaló el BCRA en un comunicado oficial. El programa de subastas de esta serie tendrá el martes y miércoles de la semana que viene su último capítulo.

Los bonos mostraron una buena demanda esta semana en el mercado secundario, con volúmenes que rondaron los u$s 10 millones diarios y se movieron en un rango de entre u$s 64 y u$s 68 de paridad, según señalaron desde el Grupo IEB.

“Esto significa que los importadores pueden cerrar sus deudas con los proveedores del exterior en un tipo de cambio en torno a entre $ 1.260 y $ 1.220, un nivel muy interesante teniendo en cuenta que el contado con liquidación (CCL) ya se mueve cerca de $ 1.300 por dólar”, agregaron desde Adcap Grupo Financiero.

Otro incentivo fuerte fue la eximición del pago del Impuesto País (que se ubica en el 16,5%) a quienes suscriban Bopreal hasta el 31 de enero.

Los Bopreal son títulos para importadores de bienes y servicios que fueron diseñados por el BCRA para despejar el stock de deuda comercial que tienen las empresas. Con los bonos, la autoridad monetaria aspira a estirar los plazos de pago y, al mismo tiempo, aspirar pesos en manos del sector privado.

Para tener más claridad sobre “la deuda real“ que las empresas tienen con proveedores del exterior, la Secretaría de Comercio y la Afip pusieron en marcha el Padrón de Deuda Comercial por Importaciones, que registró un total de acreencias por u$s 42.600 millones, mientras que u$s 8.500 millones fueron declaradas canceladas sin acceso al mercado de cambios.

Mientras tanto, el Banco Central adquirió u$s 199 millones en el mercado de cambios y acumula compras en lo que va del mes por u$s 2.915 millones. De esta forma, la entidad monetaria sumó u$s 5.777 millones desde la devaluación el 13 de diciembre pasado.

En el mercado ilegal, el blue bajó $ 10, luego de haber alcanzado un récord histórico. Cerró a $ 1.245 para la venta en la city porteña. En el segmento bursátil, el contado con liquidación (CCL) bajó 1,7%, a $ 1.281,95, mientras que el MEP descendió 0,3%, a $ 1.229,32.

La Bolsa porteña cerró con una suba de 2,6%. En el panel líder del Merval las mejoras fueron encabezadas por las acciones de Cablevisión Holding SA (6,2%), Grupo Financiero Galicia (5,4%), Banco Supervielle (5,3) y BBVA (4,6%).

En el segmento de renta fija, los bonos soberanos en pesos marcaron ascensos de hasta 1,2% y en la misma sintonía, los títulos en dólares reflejaron mayoría de subas de hasta 2,3%. En este marco, el riesgo país cerró en 1.870 unidades.

Liberan dólares para mipymes

En este contexto, el 80% de las mipymes podrá acceder al mercado único y libre de cambios a partir de febrero para cancelar la totalidad de las deudas comerciales con el exterior, anunciaron el Banco Central (BCRA) y el Ministerio de Economía.

Esto será posible “luego de haberse completado el Padrón de Deuda Comercial con el exterior, la acumulación de reservas internacionales durante las últimas semanas, y la alta aceptación de los Bopreal Serie 1”, destacó la información oficial.

De esta manera, “se habilitará el acceso al mercado de cambios a cerca de 10.000 empresas dentro de la categoría micro, pequeña y mediana (mipyme) con deudas declaradas por hasta u$s 500.000 para que puedan cancelar la totalidad de sus compromisos con el exterior en los próximos tres meses”.

El padrón registró deudas por u$s 42.600 millones, luego de descartar cerca de u$s 8.500 millones que fueron declaradas canceladas sin acceso al mercado de cambios.

Las empresas que califiquen dentro del segmento mipymes, con deudas registradas en el Padrón por hasta u$s 500.000, “tendrán acceso al mercado libre de cambios para saldar sus deudas comerciales con el exterior entre febrero y abril de 2024”.

A partir del 10 de febrero próximo podrán acceder por un máximo de hasta u$s 50.000, a partir del 10 de marzo tomar un adicional de u$s 100.000 y desde el 10 de abril por el monto restante de su deuda registrada.

El resto de las empresas mipymes cuyas deudas comerciales superen los u$s 500.000 tendrán acceso prioritario al bono de tramo corto Boreal Serie 2.

Cayó la soja

El precio de la soja volvió a bajar en el mercado de Chicago y perforó nuevamente el piso de u$s 450 la tonelada, presionado por el clima sudamericano y la mala performance exportadora de Estados Unidos.

El contrato de marzo de la oleaginosa cayó u$s 6,34 hasta los u$s 449,38 la tonelada, a la vez que la posición mayo bajó u$s 5,97 para posicionarse en u$s 452,04 la tonelada.

Los fundamentos de la caída radicaron en un aumento en la estimación de producción de Argentina, de 50 a 52,5 millones de toneladas según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, sumado al pronóstico de nuevas lluvias en regiones afectadas por la sequía en Brasil y por malos números de exportaciones semanales de Estados Unidos.

Según puntualizaron los analistas de la corredora Granar, en base a información del Departamento de Agricultura del país norteamericano, se registraron exportaciones por 560.900 toneladas, por debajo de 781.300 toneladas del reporte anterior y del rango previsto por los operadores, de entre 700.000 y 1.200.000 toneladas.

Sus subproductos acompañaron la tendencia bajista, con un retroceso del aceite del 1,66%