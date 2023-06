El Banco Central cerró con compras por u$s 51 millones

En la ronda de miércoles hubo nuevos ingresos de divisa por inversiones extranjeras directas y el dólar agro siguió aportando liquidaciones, esta vez, por más de u$s 20 millones. El volumen de divisas permitió al Banco Central encadenar dos ruedas de compras consecutivas. De esta manera, tras las compras del día, el rojo de junio se achica y despeja tensiones. El martes las pérdidas llegaban a u$s 111 millones, el miércoles a u$s 60 millones.