Hay un punto central de la política económica sobre el cual el gobierno y, particularmente el presidente, no pueden retroceder, que es equilibrar las cuentas fiscales en 2024. Hemos visto a Milei retroceder en varias cosas, pero este tema estuvo omnipresente en los anuncios de Luis Caputo el martes pasado. El tema es que equilibrar las cuentas fiscales implica una política de ajuste planteada sobre una economía que ya está en recesión. Lo que tenemos para los próximos meses es una profundización del escenario recesivo, en un contexto de alta inflación. Porque no solamente ha habido una modificación del tipo de cambio sino una desregulación de la economía. Por lo tanto el sector empresario reacomodará los precios a su gusto porque ya no va a tener un marco que se lo impida. De tal manera que el escenario de los próximos meses es un escenario muy difícil para la mayor parte de la población. ¿Cuando puede empezar a cambiar? Para que se empiece a ver algún síntoma de recuperación, hay que esperar que aparezca la cosecha gruesa, a partir de mayo y junio. Puede ocurrir que en algún momento tardío del segundo semestre nos encontremos que la economía argentina está empezando algún proceso de recuperación económica con una inflación del rango del 3%. Pero la película de los próximos cuatro o cinco o seis meses va a significar una pérdida de poder adquisitivo adicional para millones de personas.

Obviamente, va a aumentar la desocupación. El gobierno nacional está diciendo que va a congelar la obra pública en un contexto recesivo. A las provincias se les está cayendo la recaudación propia y la coparticipación. Quiere decir que la caída de la obra pública va a impactar en todos los niveles. Esto caerá en cascada sobre sobre un montón de actores, incluyendo a pequeñas y medianas empresas. La caída del poder adquisitivo va a impactar sobre una gran parte del sector comercial.

¿Cómo ves el impacto de la suba de las retenciones para la exportación?

Hay que separar. El sector agrícola se benefició por el salto de devaluatorio. No le gusta la suba de las retenciones pero está compensado. El impacto sobre los sectores pecuarios es diverso. Estuve durante la semana en la cuenca lechera de San Francisco. El sector lácteo en Argentina está al borde del colapso. La mitad de los productores están fundidos y la suba del precio del ganado que se produjo en la última semana va a acelerar la salida del sector. Es compleja la trama en el sector agropecuario. El beneficiado con la devaluación es el sector agrícola pero el resto juega un partido distinto porque además aumentaron los insumos. Y en este punto hay también una certeza. El gobierno no se puede dar el lujo de bajar la presión impositiva. Antes de que asumiera Milei me encontraba con gente que me decía que este gobierno iba a bajar la presión impositiva. ¿Pero a quién se le ocurre? Si la prioridad absoluta es equilibrar las cuentas fiscales, esa baja de la presión fiscal no va a ocurrir, al menos en 2024. Estamos viendo un gobierno que está buscando recursos adicionales, subiendo la retenciones, revirtiendo la baja de Ganancias, aumentando el impuesto País. La inocencia les vale a quienes estaban esperando otra cosa. También el que lo votó a Milei porque le dijo que el ajuste lo iba a pagar la política, ahora ve que lo va a pagar la mayor parte de la sociedad .

¿Y hay luz al final del camino? ¿Este plan garantiza que después del sacrificio hay estabilidad y crecimiento?

Depende de en qué baldosa estás para mirar el partido. Puede verse un proceso de recuperación de la actividad económica en el segundo semestre del año que viene. Puede verse allá por septiembre, octubre y noviembre una inflación a la baja. Eso puede ocurrir en el marco de un cambio en la matriz productiva. Porque hay sectores como el energético y el minero que siguen empujando un proceso de recuperación. Ahora, con una distribución del ingreso fuertemente regresiva, donde va a haber ganadores y perdedores.

¿Cómo ves la situación en las provincias?

Ya estamos viendo algunas provincias que anunciaron recortes presupuestarios, disminuyeron ministerios, cesaron contratos. Otras, con más fortaleza política, advierten que llegado el momento podría emitir moneda. Es una trama compleja. Está claro que esta situación recesiva con alta inflación va a golpear en las provincias y los gobiernos se van a enfrentar a múltiples problemas en los próximos meses que lo van a obligar a tomar decisiones. El ajuste en las cuentas fiscales que está planteando el gobierno argentino cae sobre los gobiernos provinciales y los municipios.

Si ese plan funciona, ¿cómo pensás que se configurará el sistema productivo?

En términos industriales va a haber una reconfiguración relacionada con la apertura económica. Van a pechar sectores importantes como el minero, el energético, la industria del conocimiento y el turismo, porque Argentina va a tener en los próximos años un dólar un dólar caro. Otros van a enfrentar a serias dificultades. Habrá probablemente un proceso de concentración porque una economía abierta necesita más escala y más tecnología. También está claro que en los próximos años la Argentina tiene que tener sí o sí un dólar caro para pagar sus cuentas externas, por el nivel de deuda que acumuló. Y esto se traduce en salarios bajos medidos en dólares. Esta es la película de los próximos años de la economía argentina. El proceso va a generar ganadores y perdedores

Caputo enfatizó que el programa se basa en el ancla fiscal pero por lo que vos decís, el ancla es salarial

Acá hay que ver el paquete de leyes que están preparando. Probablemente haya un proyecto de reforma laboral o de flexibilización de las condiciones laborales.