Economistas temen ahora que el gobierno queme las reservas

El gobierno nacional celebró ayer que el FMI cambiara radicalmente su postura y autorizara al Banco Central a vender divisas para contener la suba del dólar. Muchos economistas subrayaron que la medida aliviará la presión cambiaria en el corto plazo pero advirtieron sobre la pérdida de reservas.

"Finalmente Christine Lagarde entendió que nos tenía que dar más margen para intervenir en el mercado de cambios", decían en el entorno más estrecho al presidente Mauricio Macri.

Luego de que el Banco Central anunciara el cambio de política, el precio del dólar bajó. Para el operador Christian Buteler, por un lado el BCRA pulveriza la zona de no intervención y eso permite tener del otro lado a un jugador fuerte. Pero advirtió que "si la intervención no es efectiva, el Banco Central corre el riesgo de volver a perder muchos dólares para evitar llegar a un determinado precio, pero una vez acabados esos dólares, te quedas con el mismo problema y sin reservas".

El economista Diego Giacomini afirmó con ironía en Twitter que el BCRA salió a mostrar fuerte sus cartas al mercado: "Cuatro de copas, cuatro de bastos y cuatro de oro".

Advirtió que la autoridad monetaria no tiene reservas y que si ante una eventual corrida cambiaria vende u$s 250 millones diarios, los u$s 9.600 millones que habilitó el FMI en el marco del acuerdo stand by se agotarían en 45 días. Mientras que para las elecciones presidenciales restan 230 días.

Lorenzo Sigaut Gravina, economista y director de la consultora Ecolatina, se preguntó: "¿Cuál es el verdadero poder de intervención de BCRA? Las reservas netas se ubican en torno de u$s 20.000 millones", dijo.

Incluso, advirtió, "si pudiese venderlas cuando quiera deberá dosificarlas". El mayor riesgo. sentenció, "es malvenderlas para ganar las elecciones".