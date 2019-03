Dujovne viaja a EEUU y se reúne con Lagarde

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, se reunirá la semana próxima con el secretario del Tesoro norteamericano, Steven Mnuchin, y con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, en Estados Unidos.

La visita del ministro comenzará el lunes en la ciudad de Houston, donde se reunirá con petroleros para interesarlos en invertir en Vaca Muerta. Irá con el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui. Allí participará de una ronda con inversores para interesarlos en Vaca Muerta. El martes reunirá con el Secretario de Energía de los Estados Unidos, Rick Perry, y tras ese encuentro hará lo propio con ejecutivos de las empresas Chevron, Shell Oil Company, Americas Total, Cheniere Energy y Petronas.

El miércoles desayunará en Washington con, inversores estadounidense en el think tank CSIS. Posteriormente, el ministro se entrevistará con el Secretario del Tesoro norteamericano, Steven Mnuchin. El jueves, Gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde. El FMI debe autorizar en estos días un nuevo desembolso del préstamo stand by, por u$s 11 mil millones.