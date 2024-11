¿Dólar sí o no? El paso de comedia del gurú del blue que generó revuelo pero respaldó Milei

En un momento del programa, el conductor Diego Sehinkman , le propuso una situación hipotética. “Supongamos que tenga un excedente de pesos. Me voy corriendo a comprar dólares baratos y seguramente esta mercadería va a subir”, sostuvo.

“Dediquémonos a otra cosa, no entendimos nada”, dijo y se levantó impostando estar ofendido. Luego se sentó y dijo: “Vengo todos los programas y a decirte ‘no compres dólares, no compres dólares’”.

Luego ensayó un discurso, con sus modos histriónicos. “La Argentina comenzó esta tragedia en 17 pesos por dólar y terminó en 1.000”, dijo. Sehinkman lo cortó y le pidió que explique claramente sin ironías por qué no conviene comprar dólares. “Porque hay superávit fiscal, y el peso se va a revalidar”, respondió.

Horas después, Di Stefano publicó en sus redes el recorte acompañado de la frase: “Y dale con comprar dólares”. Esto no le gustó a Sehinkman quien le respondió: “Hola, Salvador Di Stefano por qué no contas que fue un juego que acordamos antes del aire para plantear el tema del dólar. Si no es muy deshonesto de tu parte”.

Y dale con comprar dólares !!! pic.twitter.com/OxtkIIkyaQ — @salvadistefano (@SalvaDiStefano) November 14, 2024

No hubo tiempo para respuestas del consultor económico porque el que habló al respecto fue el mismísimo Javier Milei, con quien el rosarino acaba de pegar buena relación incluso con un encuentro en Casa Rosada.

“Salvador, FABULOSO frente a los operadores que apuestan día a día por el fracaso. Hay que ser muy jodido y/o ignorante para referenciar el pasado económico de Argentina cuando por primera vez en 124 años hay superávit financiero. ABSTINENCIA DE PAUTA…”, escribió en su cuenta de X.

.@SalvaDiStefano FABULOSO frente a los operadores que apuestan día a día por el fracaso. Hay que ser muy jodido y/o ignorante para referenciar el pasado económico de Argentina cuando por primera vez en 124 años hay superávit financiero.

ABSTINENCIA DE PAUTA...

— Javier Milei (@JMilei) November 14, 2024

Sehinkman no se quedó callado y le aclaró que era un paso comedia, algo que aparentemente el presidente no registró.

“Operadores??? Pequeño show que armamos en el corte para mostrar la conducta histórica de los argentinos y el dólar. Y lo acordamos con Salvador Di Stéfano. O no, Salvador?”, escribió poniendo en apuros al consultor. Continuará.