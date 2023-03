Diputados logró convertir en ley una nueva moratoria previsional

Contra la raya y en el minuto final, el Frente de Todos (FdT) consiguió meter al menos un gol y sancionar una ley muy esperada y trabajada por el oficialismo y aliados: una nueva moratoria previsional que introducirá dentro del sistema a unas 800 mil personas que hasta hoy no podían jubilarse pese a contar con la edad requerida.

La nueva norma que fue presentada en el Senado por Anabel Fernández Sagasti y tuvo media sanción desde el 30 de junio pasado permitirá a quienes habiendo cumplido las edades jubilatorias (60 y 65 años, para mujeres y hombres respectivamente), y que no cuenten con la totalidad de los 30 años de aportes necesarios, acceder al beneficio e ir pagando los aportes adeudados, a modo de cuota de la moratoria, mientras perciben en forma parcial el haber jubilatorio hasta cancelar la deuda.

Además, contempla la posibilidad de que las personas en edad pre-jubilatoria (mujeres de 50 a 59 años y varones de 55 a 64 años) que saben que no llegarán con los años de aportes necesarios, puedan anticiparse y comenzar a pagar ellos mismos los períodos faltantes.

Un largo debate político

Luego de 65 días de inacción, el recinto de Diputados volvió a sesionar. La oposición de Juntos por el Cambio (JxC) no logró, esta vez, bloquear el quorum tal cual lo había conseguido en todos los intentos fallidos del oficialismo desde diciembre del año pasado. Y durante las cinco semanas de vigencia del decreto de sesiones extraordinarias que vencieron ayer.

La nueva norma se aprobó con 134 votos contra 107 negativos, luego de casi siete horas de debate. Pero la batalla principal se dio sobre las 11 de la mañana, cuando se constituyó el quorum estricto de 129, que le permitió al FdT sesionar, algo que no venía pudiendo hacer desde el 23 de noviembre de 2022.

Los números de la votación positiva y el quorum (134 y 129), muestran la capacidad de disciplinamiento político y mediático opositor: si bien todos los bloques concurrieron a la sesión recién luego de que el oficialismo constituyó quorum con propios y aliados, hubo cinco diputados que no lo dieron que luego se presentaron y votaron a favor.

Esos cinco diputados, a favor de sancionar un nuevo plan de moratoria y repago de aportes jubilatorios adeudados, sin embargo, apostaron al fracaso de la sesión por otras razones políticas, por caso, el rechazo de JxC y otros bloques al trámite de juicio político a la Corte Suprema de Justicia que el oficialismo en Diputados impulsa justamente en la comisión que lleva ese nombre.

El peronismo rompió la parálisis sin antecedentes en el recinto que la oposición le impuso desde el año pasado, y los diputados – acompañados por representantes gremiales que estuvieron en la gradas- lo festejaron cantando la marcha peronista. Esto caldeó lo ánimos, y a los gritos, diputados opositores pidieron “que se vayan a cantar a la calle, como fue el caso de Silvia Lospennato de JxC.

Entre los discursos para defender la nueva norma, se distinguió el de Máximo Kirchner, que nadie tenía en el radar como posible orador. “Agradezco al presidente del bloque (Germán Martínez) por el esfuerzo y constancia para aprobar la norma”, comenzó el legislador quien no había tomado la palabra en el recinto desde fines de 2021. “Es verdad que no es suficiente (la nueva ley), pero le va a faltar menos que ayer a cada argentino”, dijo.

Luego Kirchner se expresó sobre uno de los puntos más calientes del día, el bloqueo al quorum que viene aplicando JxC desde el año pasado, y que en esta oportunidad no consiguió el efecto buscado: “como dijo un diputado del macrismo, están en su derecho (de no dar quorum). Yo no dí quorum cuando se votó lo de fondos buitres”, recordó, sobre una ley impulsada en su momento por el oficialismo macrista y que tuvo un acompañamiento parcial de sectores del peronismo.

El voto santafesino socialista

Kirchner agradeció a los diputados de bloques opositores que, si bien no se encuentran formalmente integrados a JxC a nivel nacional, suelen acompañar la estrategia de impedir el quorum, y que en esta oportunidad cambiaron de actitud, entre otros, los legisladores santafesinos del bloque del PS, Mónica Fein y Enrique Estévez.

Finalmente, hizo referencia a otro tema que ocupó largos tramos del debate en el recinto; una denuncia de varios diputados opositores condenando una cartelería de origen sindical que habría sido desplegada en locales de la Anses, donde se escracha con foto y nombres a quienes venían negando el quorum para sesionar y sancionar la moratoria previsional.

“Creo que, si algún diputado se sintió mal por los carteles, es entendible”, dijo Kirchner, y pidió “también un poco de empatía; ustedes imagínense si uno se siente mal al ver su cara en un cartel, cómo nos sentimos muchos de nosotros cuando gatillan en la cabeza de la vicepresidenta”.