Diputados dio media sanción al proyecto de presupuesto provincial

La Cámara de Diputados de la provincia otorgó media sanción al proyecto de presupuesto 2018, que contempla gastos por 191 mil millones de pesos. La iniciativa recogió 32 votos a favor, del Frente Progresista y Cambiemos, y dos en contra, los de la bancada del Frente Social y Popular. Los legisladores peronistas y los de Igualdad y Participación se abstuvieron. El oficialismo destacó de la iniciativa el nivel previsto en inversión pública, 30 mil millones de pesos, mientras que la oposición cuestionó la pérdida de recursos y de autonomía en virtud del pacto fiscal de la Nación, al tiempo que reclamó discutir la ley de leyes en simultáneo con la propuesta de reforma impositiva que el Ejecutivo enviará a la Legislatura próximamente.

El oficialismo logró ayer su propósito de dar media sanción al proyecto sobre el filo del período ordinario, aunque no logró unanimidad. Así, el debate se trasladará a la Cámara alta, luego de que el Ejecutivo lo envíe o lo habilite para su tratamiento en sesiones extraordinarias, como se descuenta.

El dato es que, de ese modo, el debate también incluirá, seguramente, la anunciada reforma tributaria, que la Casa Gris planea incluir en el período extraordinario de sesiones. Ese fue precisamente el punto en el que se quebró la posibilidad de consenso absoluto sobre el proyecto de presupuesto.

Es que tanto los legisladores justicialistas como los socialistas disidentes y los dos diputados del Frente Social y Popular rechazaron el tratamiento separado de ambos proyectos.

¿Cómo vamos a evaluar un presupuesto en el cual no sabemos cuáles serán las modificaciones tributarias?", dijo el diputado justicialista Luis Rubeo.

El ministro de Economía, Gonzalo Saglione, ya adelantó que el proyecto de reforma impositiva incluirá una suba del impuesto inmobiliario. Pero se estima que, de cara al pacto fiscal firmado con el gobierno nacional, los cambios serán más amplios y profundos.

El mismo Rubeo citó el caso del impuesto a los sellos, que el pacto propone reducir hasta su eliminación. Recordó que parte de ese tributo financia el transporte en Rosario y Santa Fe.

En general, la oposición cargó contra el pacto fiscal. El diputado Héctor Cavallero los equiparó con "los pactos fiscales de los 90" y descreyó que la implementación de cambios impositivos bajo la órbita de esos acuerdos sea neutra.

Por su parte, Carlos Del Frade (FSyP) señaló que el presupuesto "es una adecuación política" al pacto fiscal y "contiene una mirada de resignación frente a la Nación". Advirtió, además, que la provincia pierde autonomía con el acuerdo suscripto.

El apoyo de la bancada de Cambiemos al proyecto fue conciso. Sergio Mas Varela dijo que acompañaban "la prudencia con la que se manejó el ministro Saglione" y reconocieron que "hay cierto equilibrio en el presupuesto".

El radical Julián Galdeano, titular de la comisión de Presupuesto y Hacienda, cruzó a los opositores. Llamó a no demonizar "un consenso o un acuerdo", ya que "la Nación está haciendo un esfuerzo para reducir la presión fiscal".

La socialista Clara García fue la encargada de fundamentar el proyecto. Destacó que el 56 por ciento del presupuesto está destinado a áreas sociales como educación, desarrollo social y seguridad. Y que invierte récord en obras públicas, totalizando un gasto de capital de 30 mil millones de pesos. También aclaró que no contempla ningún tipo de endeudamiento. Esta afirmación tiene relevancia, ya que en las bancadas opositoras se mantienen las especulaciones respecto de que el Ejecutivo presente en el futuro un pedido de autorización para endeudarse. No pasaron desapercibidas, en ese sentido, las palabras de García respecto de que los servicios de deuda de la provincia no llegan al 2 por ciento del presupuesto, cuando la ley de responsabilidad fiscal permite tomar deuda hasta el 15 por ciento.

fundamentos. La diputada Clara García expuso los argumentos a favor del proyecto de presupuesto.