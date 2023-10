“Quien va a decidir por opciones que van a eliminar los subsidios debería optar por renunciar a los subsidios” , manifestó en referencia a las personas que quieren votar a candidatos que impulsan esas propuestas. "Hasta el momento no se anotó nadie", dijo de forma contundente Giuliano.

Giuliano1.jpg "Estamos poniendo el transporte al servicio de la producción, generando un vínculo comercial, y brindándole a nuestro país la oportunidad de crecer", afirmó el ministro Giuliano.

En ese mismo sentido, el ministro de Economía y candidato a presidente por Unión por la Patria, Sergio Massa, señaló que la posibilidad de renuncia al subsidio del colectivo y tren es la forma de que "la gente tenga claro" que si los candidatos de la oposición Javier Milei (La Libertad Avanza) y Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio) ganan la elección, "van a pasar a pagar el colectivo $ 700 y el tren $ 1.100".

"Todavía no se anotó nadie”, expresó Giuliano, al respecto de la renuncia al subsidio del transporte que generó gran revuelo para luego agregar que "quien acepta que el Estado esté presente y no ausente, no tiene que hacer nada".

La medida entraría en vigencia el viernes 27 de octubre y, en esa misma línea, el trámite para dar de baja el subsidio en la tarjeta SUBE será operativo desde este viernes.

"Al subir al colectivo, la validadora de la tarjeta muestra las dos opciones, la tarifa actual y la tarifa sin subsidios, que cuesta $700. Hasta ahora no tuvimos casos", reveló el ministro de Trasporte a Radio 10.

"Mostramos lo que está sucediendo. Milei y Bullrich quieren eliminar el subsidio al transporte, lo dicen públicamente y lo plantean en sus plataformas. El debate es si tenemos un Estado presente como plantea Massa o un Estado ausente y donde funciona la ley del mercado", resaltó.

Cómo renunciar al subsidio

Se debe completar un formulario web para hacer efectivo la renuncia al subsidio en el boleto de transporte público, para pagar la tarifa completa en argentina.gob.ar/SUBE o solicitando al chofer que cobre sin el beneficio.