La Capital | Ovación | en vivo

En vivo: Newell's puso el tercero a través del Colo Ramírez, pero descontó Unión

Newell's juega en el estadio 15 de Abril ante el duro Unión, por la 15ª fecha del Apertura. Seguilo en vivo por La Capital.

Gustavo Conti

Por Gustavo Conti

17 de abril 2026 · 20:29hs
Explota de felicidad Jerónimo Russo

Marcelo Bustamante

Explota de felicidad Jerónimo Russo, tras el golazo que ponía a Newell's arriba en el marcador ante Unión.
Luciano Herrera y todo Newells gritan el empate

Marcelo Bustamante

Luciano Herrera y todo Newell's gritan el empate, pese a que el arquero de Unión, Matías Mansilla, intentó sacarla.
Los jugadores de Newells le protestan a Espinoza porque no habría dado la orden en el tiro libre

Marcelo Bustamante

Los jugadores de Newell's le protestan a Espinoza porque no habría dado la orden en el tiro libre, tras el 1 a 0 a Unión.

Newell's juega un partido importante en Santa Fe, buscando seguir con la cosecha de puntos que lleva tres partidos seguidos en el torneo Apertura. Visita a Unión, que hoy está entre los ocho clasificados. Seguilo en vivo por La Capital.

El minuto a minuto de Unión ante Newell's

86' GOL DE UNIÓN. Córner desde la izquierda, cabezazo muy dífícil que Reinatti sacó pero dejó corta y Menossi la empujó a la red a la carrera.

76' GOL DE NEWELL'S, Mal pase atrás de Rodríguez, no llegó Mansilla, el Colo Ramírez atento llegó antes y facturó tras dejarlo en el camino desde ángulo difícil.

63' Tremenda salvada de Reinatti, que debió usar el pie derecho para evitar que Palacios empujara la pelota al gol, cuando entraba solo tras ser asistido de cabeza por Tarragona. Un minuto antes se quedó on un tiro libre muy dífícil que le picó antes y un minuto después con un gran cabezazo de Estigarribia.

48' Penal en movimiento de Profini y Reinatti la sacó sobre su palo derecho. Era el empate.

44' Scarpeccio se perdió el tercero. Gran centro pasado de Luciano Herrera, Mazzantti la metió al medio de cabeza y el juvenil puso la testa pero a las manos del arquero.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2045294058029936926&partner=&hide_thread=false

37' GOL DE NEWELL'S. Tremendo zurdazo de afuera del área de Jerónimo Russo, que pegó en el palo derecho de Mansilla y entró. Fue tras un córner desde la derecha de Guch que rechazaron en el primer palo y le quedó al lateral izquierdo, que la paró y fusiló.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2045292219603542285&partner=&hide_thread=false

28' Gran polémica. De un córner de Guch de la izquierda, la pelota derivó a la derecha y ahí fue a buscar Rodrigo Herrera, que llegó antes que Vargas. El jugador local pareció tocarlo con la cadera y lo hizo caer. Espinoza no dio el penal y el VAR no corrigió.

27' Buena maniobra por derecha de Mazzantti, gran centro y cabezazo de Luciano Herrera que pegó en la parte alta del travesaño.

Sin título
La pelota está completamente adentro pese al esfuerzo de Mansilla. Es gol de Newell's.

La pelota está completamente adentro pese al esfuerzo de Mansilla. Es gol de Newell's.

13' EMPATÓ NEWELL'S. Córner desde la izquierda de Guch, a Alex Rodríguez le pega en el muslo y pega en el palo. El arquero Mansill intentó retenerla pero la terminó metiendo. De entrada Espinoza no dio gol, pero el VAR rectificó y cobró el 1 a 1.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2045288109139443788&partner=&hide_thread=false

3' GOL DE UNIÓN: Tiro libre rápido desde la izquierda, Guch y Mazzantti se durmieron, centro de Palacios tras pared con Del Blanco y cabezazo bárbaro, solo, de Estigarribia a la red.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2045285248196284666&partner=&hide_thread=false

1' Tarragona remata tras un mal rechazo de Goitea y la pelota pasa cerca tras rebotar en el defensor.

A las 20.30 comenzó el partido en el 15 de Abril, con el arbitraje de Fernando Espinoza.

>>Leer más: Unión espera intimidar a Newell's con una temible estadística: de qué se trata

Las estadísticas en Santa Fe

Embed

Noticias relacionadas
Fernando Espinoza discute con los jugadores de Newells.

Espinoza y el VAR: protagonistas del intenso partido con polémicas entre Newell's y Unión

El equipo de la ribera inicia los cuartos de final de la Liga Nacional Femenina de básquet.

Básquet: un día imborrable para Náutico, que quiere seguir haciendo historia

Lisandro Martínez fue expulsado por tirarle el pelo a un rival. A raíz de ese gesto, el ex-Newells fue suspendido por tres fechas.

Un ex-Newell's le tiró el pelo a un rival, lo expulsaron y ahora recibió tres fechas de suspensión

Frank Kudelka estuvo forzado a modificar la formación titular de Newells.

El motivo por el que Newell's saldrá a jugar con tres modificaciones ante Unión en Santa Fe: el equipo

Ver comentarios

Las más leídas

Quiénes eran los jóvenes fallecidos en un hecho que ya cambió dos veces de hipótesis

Quiénes eran los jóvenes fallecidos en un hecho que ya cambió dos veces de hipótesis

Investigan las muertes de dos jóvenes que eran pareja como posibles femicidio y suicidio

Investigan las muertes de dos jóvenes que eran pareja como posibles femicidio y suicidio

Muerte de dos jóvenes: una carta, los celulares y el audio del 911

Muerte de dos jóvenes: una carta, los celulares y el audio del 911

Provincia invertirá $5.000 millones para reparar la ruta nacional A012

Provincia invertirá $5.000 millones para reparar la ruta nacional A012

Lo último

Espinoza y el VAR: protagonistas del intenso partido con polémicas entre Newells y Unión

Espinoza y el VAR: protagonistas del intenso partido con polémicas entre Newell's y Unión

Básquet: un día imborrable para Náutico, que quiere seguir haciendo historia

Básquet: un día imborrable para Náutico, que quiere seguir haciendo historia

En vivo: Newells puso el tercero a través del Colo Ramírez, pero descontó Unión

En vivo: Newell's puso el tercero a través del Colo Ramírez, pero descontó Unión

Muerte de dos jóvenes: Fiscalía cambió la hipótesis a femicidio seguido de suicidio

La actualización surge tras pericias sobre teléfonos celulares de los fallecidos y diversas pericias en el lugar del hecho. La autopsia de la víctima se hará bajo protocolo especial

Muerte de dos jóvenes: Fiscalía cambió la hipótesis a femicidio seguido de suicidio
En vivo: Newells puso el tercero a través del Colo Ramírez, pero descontó Unión

Por Gustavo Conti
Ovación

En vivo: Newell's puso el tercero a través del Colo Ramírez, pero descontó Unión

Choque fatal en la ruta 34: el camionero había consumido sustancias

Por Luis Emilio Blanco
La Región

Choque fatal en la ruta 34: el camionero había consumido sustancias

Identificaron a la persona que manejó un auto por el parque de las Colectividades
la ciudad

Identificaron a la persona que manejó un auto por el parque de las Colectividades

Efecto contagio del ataque en la escuela de San Cristóbal: detuvieron a un adolescente
Policiales

Efecto contagio del ataque en la escuela de San Cristóbal: detuvieron a un adolescente

Quiénes eran los jóvenes fallecidos en un hecho que ya cambió dos veces de hipótesis
Policiales

Quiénes eran los jóvenes fallecidos en un hecho que ya cambió dos veces de hipótesis

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Quiénes eran los jóvenes fallecidos en un hecho que ya cambió dos veces de hipótesis

Quiénes eran los jóvenes fallecidos en un hecho que ya cambió dos veces de hipótesis

Investigan las muertes de dos jóvenes que eran pareja como posibles femicidio y suicidio

Investigan las muertes de dos jóvenes que eran pareja como posibles femicidio y suicidio

Muerte de dos jóvenes: una carta, los celulares y el audio del 911

Muerte de dos jóvenes: una carta, los celulares y el audio del 911

Provincia invertirá $5.000 millones para reparar la ruta nacional A012

Provincia invertirá $5.000 millones para reparar la ruta nacional A012

Las discusiones en el vestuario de Inter Miami que derivaron en la salida de Mascherano

Las discusiones en el vestuario de Inter Miami que derivaron en la salida de Mascherano

Ovación
Básquet: un día imborrable para Náutico, que quiere seguir haciendo historia
Ovacion

Básquet: un día imborrable para Náutico, que quiere seguir haciendo historia

Básquet: un día imborrable para Náutico, que quiere seguir haciendo historia

Básquet: un día imborrable para Náutico, que quiere seguir haciendo historia

En vivo: Newells puso el tercero a través del Colo Ramírez, pero descontó Unión

En vivo: Newell's puso el tercero a través del Colo Ramírez, pero descontó Unión

Un ex-Newells le tiró el pelo a un rival, lo expulsaron y ahora recibió tres fechas de suspensión

Un ex-Newell's le tiró el pelo a un rival, lo expulsaron y ahora recibió tres fechas de suspensión

Policiales
Muerte de dos jóvenes: Fiscalía cambió la hipótesis a femicidio seguido de suicidio
POLICIALES

Muerte de dos jóvenes: Fiscalía cambió la hipótesis a femicidio seguido de suicidio

Quiénes eran los jóvenes fallecidos en un hecho que ya cambió dos veces de hipótesis

Quiénes eran los jóvenes fallecidos en un hecho que ya cambió dos veces de hipótesis

Efecto contagio del ataque en la escuela de San Cristóbal: detuvieron a un adolescente

Efecto contagio del ataque en la escuela de San Cristóbal: detuvieron a un adolescente

Muerte de dos jóvenes: una carta, los celulares y el audio del 911

Muerte de dos jóvenes: una carta, los celulares y el audio del 911

La Ciudad
La Municipalidad convoca a profesionales de la salud para cubrir cargos en residencias
La Ciudad

La Municipalidad convoca a profesionales de la salud para cubrir cargos en residencias

Tensión por fondos del transporte: La Nación se olvidó del surtidor de nafta para Santa Fe

Tensión por fondos del transporte: "La Nación se olvidó del surtidor de nafta para Santa Fe"

Anunciaron la reconstrucción del espigón Maciel con apoyo de los clubes

Anunciaron la reconstrucción del espigón Maciel con apoyo de los clubes

Cambio en rutas nacionales de Santa Fe: Nación delegó las obras públicas

Cambio en rutas nacionales de Santa Fe: Nación delegó las obras públicas

Investigan las muertes de dos jóvenes que eran pareja como posibles femicidio y suicidio
POLICIALES

Investigan las muertes de dos jóvenes que eran pareja como posibles femicidio y suicidio

Bienes incautados al delito: la avioneta voló y se vendió a $70 millones
La Ciudad

Bienes incautados al delito: la avioneta "voló" y se vendió a $70 millones

Fiscalía pide perpetua para acusados por la saga de crímenes de marzo de 2024
Policiales

Fiscalía pide perpetua para acusados por la saga de crímenes de marzo de 2024

Piden 20 años de prisión para un comerciante de Nuevo Alberdi mató a un ladrón

Por María Laura Cicerchia
Policiales

Piden 20 años de prisión para un comerciante de Nuevo Alberdi mató a un ladrón

Luca Regiardo: Los chicos del club siempre vamos a defender a Newells dentro de la cancha

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Luca Regiardo: "Los chicos del club siempre vamos a defender a Newell's dentro de la cancha"

Central aprieta cambia el chip y se fija el próximo objetivo: ganar en el Apertura

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central aprieta cambia el chip y se fija el próximo objetivo: ganar en el Apertura

El tiempo en Rosario: viernes con neblina, nubes y la máxima en 26º
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes con neblina, nubes y la máxima en 26º

El gobierno fue a la Corte para frenar la suspensión de la reforma laboral
Política

El gobierno fue a la Corte para frenar la suspensión de la reforma laboral

Presunto abuso sexual en River: preocupación en el club en la previa al superclásico
Ovación

Presunto abuso sexual en River: preocupación en el club en la previa al superclásico

Un obrero de 60 años cayó del techo de un galpón y murió
La Ciudad

Un obrero de 60 años cayó del techo de un galpón y murió

Santa Fe persigue el delito, encarcela a los delincuentes y les subasta los bienes
Política

"Santa Fe persigue el delito, encarcela a los delincuentes y les subasta los bienes"

Caputo busca tomar deuda con garantía de organismos multilaterales
Economía

Caputo busca tomar deuda con garantía de organismos multilaterales

Milei tiene a la firma el decreto para ceder la A012 a Santa Fe: ¿qué dice el texto?

Por Facundo Borrego
La Ciudad

Milei tiene a la firma el decreto para ceder la A012 a Santa Fe: ¿qué dice el texto?

Defensa del Consumidor alertó por el aumento de reclamos en Rosario
La Ciudad

Defensa del Consumidor alertó por el aumento de reclamos en Rosario

Juicio por la muerte de Maradona: Yo lo amaba, dijo Leopoldo Luque
Información General

Juicio por la muerte de Maradona: "Yo lo amaba", dijo Leopoldo Luque

Santa Fe: advierten por pinturas que duplican la cantidad de plomo permitido
la ciudad

Santa Fe: advierten por pinturas que duplican la cantidad de plomo permitido

Más vuelos desde Rosario: se suman rutas directas a Bariloche, Chapelco e Iguazú
La Ciudad

Más vuelos desde Rosario: se suman rutas directas a Bariloche, Chapelco e Iguazú

La imagen de Milei, en picada: bajó 13 puntos y quedó detrás de 3 opositores
Política

La imagen de Milei, en picada: bajó 13 puntos y quedó detrás de 3 opositores

San Lorenzo: denuncian un cobro ilegal por la revisión de vehículos en la Jefatura
Policiales

San Lorenzo: denuncian un cobro ilegal por la revisión de vehículos en la Jefatura

SanCor solicitó su quiebra por deuda millonaria y salarios impagos
Economía

SanCor solicitó su quiebra por deuda millonaria y salarios impagos