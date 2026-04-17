En vivo: Newell's puso el tercero a través del Colo Ramírez, pero descontó Unión

Newell's juega en el estadio 15 de Abril ante el duro Unión, por la 15ª fecha del Apertura. Seguilo en vivo por La Capital.

Los jugadores de Newell's le protestan a Espinoza porque no habría dado la orden en el tiro libre, tras el 1 a 0 a Unión.

Luciano Herrera y todo Newell's gritan el empate, pese a que el arquero de Unión, Matías Mansilla, intentó sacarla.

Explota de felicidad Jerónimo Russo, tras el golazo que ponía a Newell's arriba en el marcador ante Unión.

Newell's juega un partido importante en Santa Fe , buscando seguir con la cosecha de puntos que lleva tres partidos seguidos en el torneo Apertura . Visita a Unión , que hoy está entre los ocho clasificados. Seguilo en vivo por La Capital.

86' GOL DE UNIÓN. Córner desde la izquierda, cabezazo muy dífícil que Reinatti sacó pero dejó corta y Menossi la empujó a la red a la carrera.

76' GOL DE NEWELL'S, Mal pase atrás de Rodríguez, no llegó Mansilla, el Colo Ramírez atento llegó antes y facturó tras dejarlo en el camino desde ángulo difícil.

63' Tremenda salvada de Reinatti, que debió usar el pie derecho para evitar que Palacios empujara la pelota al gol, cuando entraba solo tras ser asistido de cabeza por Tarragona. Un minuto antes se quedó on un tiro libre muy dífícil que le picó antes y un minuto después con un gran cabezazo de Estigarribia.

48' Penal en movimiento de Profini y Reinatti la sacó sobre su palo derecho. Era el empate.

44' Scarpeccio se perdió el tercero. Gran centro pasado de Luciano Herrera, Mazzantti la metió al medio de cabeza y el juvenil puso la testa pero a las manos del arquero.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2045294058029936926&partner=&hide_thread=false ¡¡GOLAZO DE LA LEPRA PARA DARLO VUELTA!! Jerónimo Russo rescató el rebote y la puso contra un palo para anotar el 2-1 de Newell's vs. Unión.



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37' GOL DE NEWELL'S. Tremendo zurdazo de afuera del área de Jerónimo Russo, que pegó en el palo derecho de Mansilla y entró. Fue tras un córner desde la derecha de Guch que rechazaron en el primer palo y le quedó al lateral izquierdo, que la paró y fusiló.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2045292219603542285&partner=&hide_thread=false ¡Atención a esta jugada! Newell's pedía penal pero el VAR no llamó a Espinoza a revisar esta acción. ¿Qué te pareció?



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28' Gran polémica. De un córner de Guch de la izquierda, la pelota derivó a la derecha y ahí fue a buscar Rodrigo Herrera, que llegó antes que Vargas. El jugador local pareció tocarlo con la cadera y lo hizo caer. Espinoza no dio el penal y el VAR no corrigió.

27' Buena maniobra por derecha de Mazzantti, gran centro y cabezazo de Luciano Herrera que pegó en la parte alta del travesaño.

Sin título La pelota está completamente adentro pese al esfuerzo de Mansilla. Es gol de Newell's.

13' EMPATÓ NEWELL'S. Córner desde la izquierda de Guch, a Alex Rodríguez le pega en el muslo y pega en el palo. El arquero Mansill intentó retenerla pero la terminó metiendo. De entrada Espinoza no dio gol, pero el VAR rectificó y cobró el 1 a 1.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2045288109139443788&partner=&hide_thread=false ¡EL VAR ACTUÓ Y HAY GOL DE NEWELL'S! Mansilla la sacó de adentro y la Lepra festeja el 1-1 vs. Unión.



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3' GOL DE UNIÓN: Tiro libre rápido desde la izquierda, Guch y Mazzantti se durmieron, centro de Palacios tras pared con Del Blanco y cabezazo bárbaro, solo, de Estigarribia a la red.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2045285248196284666&partner=&hide_thread=false ¡MADRUGÓ EL TATENGUE! El Chelo Estigarribia apareció por el segundo palo para meter el cabezazo y anotar el 1-0 de Unión vs. Newell's.



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1' Tarragona remata tras un mal rechazo de Goitea y la pelota pasa cerca tras rebotar en el defensor.

A las 20.30 comenzó el partido en el 15 de Abril, con el arbitraje de Fernando Espinoza.

>>Leer más: Unión espera intimidar a Newell's con una temible estadística: de qué se trata

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