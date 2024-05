Crisis energética: los rosarinos consumen 30% menos combustible que el año pasado

La venta de combustibles cayó un 30% interanual sólo en mayo en las estaciones de Rosario y la caída no parece tener freno.

En lo que va del año, el consumo de naftas y gasoil a nivel nacional se redujo interanualmente un 5,8% en enero, un 7,3% en febrero, siguió bajando a 12,1% en marzo y se profundizó a 13,7% en abril respecto a las ventas del mismo mes del año pasado.

Según el relevamiento de Faeni, la caída en la venta de gasoil en abril fue del 19,13%, mientras que la retracción en el consumo de diésel fue del 10,70% y del 6,82% para la nafta super. La mayor caída fue la de la nafta premium, con el registro de 24,22% sólo en abril.

ypf combustibles.png YPF aplicó el incremento establecido dentro de las subas acordadas por medio del programa Precios Justos Foto: Héctor Rio / La Capital

"Se está notando mucho la recesión, la falta de consumo y en Rosario estamos manejando prácticamente los mismos valores que en la ciudad de Santa Fe, donde el consumo se desplomó un 30% en el mes de mayo", dijo el referente del sector en referencia a una de las peores temporadas del sector de dispendio de combustibles en los últimos años.

Mariano Boz, integrante del directorio de Faeni, sostuvo a Uno Santa Fe que “desde 2011 no tengo registros tan bajos y es algo que asusta” y aclaró que "lo que asusta no es el mes en particular de abril que pasó sino que enero fue muy malo, que febrero fue peor que enero, que marzo fue peor y que en abril los números fueron muy malos”.