Crece el peso del sector tecnológico en el PBI del país

“Estamos hablando de la tecnología informática, la biotecnología, las ingenierías, diseño, los servicios audiovisuales, todas aquellas actividades que se basan en el talento humano. Vemos que en el país hay un florecimiento de todas estas actividades, pero no solo en las grandes ciudades, en las grandes capitales, si no en el interior y como dice un amigo mío en el interior del interior, es decir en las ciudades que no son cabeza de provincias sino ciudades como General Lagos, San Justo, Venado Tuerto”, detalló y resaltó lo que ocurre en General Lagos con Tecnolagos: “Fue una gira muy muy interesante”.