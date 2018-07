Construcción: Santa Fe en alerta por caída de contratos

Ante la gran preocupación por la pérdida de puestos de trabajo debido a la grave crisis que está empezando a padecer el sector de la construcción, el gremio de la Uocra convocó a una reunión a las delegaciones de Rosario y Santa Fe de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) y a la Cámara de Senadores de la provincia. Durante el encuentro, se realizó en la sede Rosario del Senado provincial, se debatieron posibles medidas para evitar el agravamiento de la crisis y frenar la caída de empleo.

El secretario adjunto del gremio, Sixto Irrazábal, manifestó que están recibiendo a diario noticias de despido de trabajadores por paralizaciones o finalizaciones de obras, fundamentalmente de la obra pública, y no se ve reposición de los trabajos, ni continuidad. "No aparecen obras nuevas y los trabajadores despedidos no pueden retomar la actividad", señaló.

Desde la Cámara de la Construcción, el presidente de la Delegación Rosario, Franco Gagliardo, manifestó que efectivamente, el recorte de la obra pública anunciado a nivel nacional se empieza a reflejar en algunos contratos que se están ejecutando en la provincia, a lo que se suman las restricciones presupuestarias que empiezan a tener la provincia y los municipios.

"Notamos claramente una desaceleración en los contratos, más demoras en adjudicaciones y obras que no empiezan. Evidentemente, la difícil coyuntura por la que atraviesa el país, está golpeando a la obra pública, y el estado, en todos sus niveles comienza a restringir el gasto y la inversión, a pesar de las intenciones del gobierno provincial de continuar el plan de obras públicas", enfatizó el dirigente.

Impacto inflación

Por otro lado, Renato Franzoni, presidente de la delegación Santa Fe de la Cámara de la Construcción, manifestó que "todo esto se ve agravado por la gran escalada inflacionaria de los últimos meses, la devaluación, con un incremento de insumos que en muchos casos, como el asfalto o el hierro, han superado el 50 por ciento en 60 días."

"Esto hace inviables los contratos vigentes, sumado a las altas tasas de interés que impiden la financiación de los certificados de obra. Esto obliga a las empresas contratistas a tener que parar las obras con graves consecuencias en la actividad y el empleo. Para que la obra pública tenga continuidad, en coyunturas como éstas, es necesario analizar cambios en los sistemas de redeterminación (actualización) de precios que reconozcan estos incrementos y sean justos para ambas partes contratantes", detalló.

Los senadores Armando Traferri y Miguel Capiello recibieron las preocupaciones del sector. Por un lado, se comprometieron a trabajar para evitar la caída de la obra pública provincial, y apoyar con herramientas legislativas que hagan más ágiles los reconocimientos de variaciones de precios.

También se resaltó la necesidad de defender el trabajo local, de las empresas y los trabajadores santafesinos, que vuelven sus márgenes y gastan en la provincia y son impulsores de actividad económica.

En tanto, los dirigentes de la CAC resaltaron ante los legisladores que en la gran mayoría de los casos, las empresas constructoras de obras públicas locales son pymes.