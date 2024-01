Con mercados agitados, Caputo recibió a la misión del Fondo Monetario

El encuentro formó parte de la revisión periódica que realiza el FMI para analizar si el gobierno cumplió las metas comprometidas en el programa acordado para refinanciar el crédito de u$s 44.000 millones que tomó Mauricio Macri.

El Fondo se mostró muy interesado en el apoyo político con el que puede contar el gobierno para llevar adelante su plan económico. Días antes del cambio de gobierno, la directora de Comunicaciones del FMI, Julie Kozack, dijo que “es necesario un plan de estabilización fuerte, creíble y apoyado políticamente para encarar de forma duradera los desbalances macroeconómicos y los desafíos estructurales de Argentina, y a la vez protegiendo a los más vulnerables”.

Los vencimientos con el Fondo para 2024 suman alrededor de u$s 7.700 millones. En base al cronograma de compromisos existentes, este martes se debe cubrir un vencimiento de u$s 1.300 millones, y el próximo 16 de enero otro por u$s 650 millones. El gobierno ya comunicó la decisión de afrontar estos compromisos a fin de mes.

En este contexto, un gesto del gobierno fue que autorizó la semana pasada la emisión de Letras del Banco Central por u$s 3.200 millones a diez años de plazo, ante la proximidad de los vencimientos de los compromisos de deuda.

Paralelos desatados

Las negociaciones con el Fondo se desenvuelven en un contexto de renovada tensión cambiaria, por la suba de las cotizaciones bursátiles del dólar. El CCL subió $ 60 a $ 1.200,75, mientras que el MEP avanzó $ 37 y quedó en $ 1.141,62. El blue subió $ 25 y cerró en $ 1.050 para la venta en la city porteña.

Para los comentaristas de la city, la marcada diferencia entre las cotizaciones bursátiles y la del mercado ilegal no es habitual. El analista Christian Buteler explicó que el desacople tiene que ver con la sobrecompra de billete paralelo durante el período electoral. “Los ahorristas se dolarizaron fuertemente, por lo cual hay gente quedó comprada a $ 1.200 y hoy necesitan los pesos porque no hay plata, entonces apenas se mueve un poco el blue salen a vender y el precio se frena”, describió.

Los bonos en dólares, mientras tanto, bajaron hasta 3,5%, por lo cual el riesgo país subió a 2.049 puntos. La Bolsa porteña subió 4,7%. El Banco Central compró u$s 73 millones en el mercado oficial de cambios, la cosecha más baja desde la devaluación.