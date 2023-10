Compre sin IVA: el oficialismo consiguió media sanción en Diputados

También en el discurso de cierre, Rodrigo de Loredo (JxC) acusó al gobierno de promover el aumento del déficit fiscal, presuntamente contra la tendencia de otros países que no padecen la inflación. “La historia está llena de narcisistas que son capaces de incendiar todo”, dijo en referencia a Sergio Massa. “Todo lo que ustedes hacen, a 90 días, es inmoral. Ahora no vienen con que bajan los impuestos, no les creemos”. Y remató: “El Papa puede creerles a ustedes que pueden bajar impuestos, nosotros no”