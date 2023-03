Comprar un buen calzado deportivo ya es tan o más caro que pagar el alquiler

Solamente para tener una idea, en las principales tiendas deportivas del microcentro de Rosario, un calzado de mediana gama, que ofrece prestaciones de entre seis y ocho meses, tales como los modelos Winflo 8 y Pegasus 39 de la marca de la pipa, escalaron desde los $34 mil a los $50 mil, y los $46 mil a los $60 mil, aproximadamente, de acuerdo a un relevamiento realizado.

Por su puesto que las tres tiras no se quedan atrás, ni en rendimiento ni mucho menos en costos, ya que para acceder a un par de zapatillas para sumar kilómetros (muchas poseen suela Continental, marca alemana de cubiertas de automóviles), el precio de los modelos Supernova o Solar Glide oscilan los $48 mil y rozando los $60 los modelos Boost, una espuma de alta tecnología con la que trabaja la marca alemana, que ofrece extrema comodidad y confort para carreras de largo aliento.

Sin embargo, en el caso del atletismo de calle o pista, la zapatilla más codiciada por los corredores son los modelos Zoomfly —escasean debido a su costo y reposición— o Vaporfly de la empresa estadounidense Nike (contienen placa de carbono), aunque por supuesto que no se trata del eslogan "solamente hazlo" (del inglés Just Do It), sino que para acceder a un par de zapatillas de esa gama hay que hablar de hasta $93 mil, lo cual equivale a los últimos costos en materia de renovación de contratos de alquiler.

"Por lo general no hubo grandes incrementos y casi todas las marcas experimentaron incrementos en el orden del 6% o 7%, pero sucedió que Nike incrementó lo que no había aumentado en los últimos tres meses y por eso parece un costo llamativo", argumentaron fuentes consultadas por La Capital.

En ese sentido, al ser mensurados con lo que demanda el pago de un alquiler o abastecerse de alimentos, desde las tiendas deportivas pusieron reparos en aclarar que los abultados importes en el calzado no siempre son equiparables. "Hay calzados que tienen un costo, pero que con el paso del tiempo se amortizan por la calidad del mismo y por eso valen la pena", explicaron.

Otras opciones

Si bien los alimentos se encuentran dentro del rubro esencial en la población, lo cierto que vivir bajo techo también se transformó en un verdadero drama y llevar buen calzado para tener una vida saludable (se para correr o caminar) y escapar de la rutina estresante, también genera más que un dolor de cabeza a la hora de hacerle frente a los costos.

Es por eso que hay que saber moverse y caminar para saber encontrar ofertas y buen calzado disponibles en alguno de los outlets, que suelen ofrecer calidad y precios más accesibles, al igual que los sitios de internet.

"Hay marcas como Saucony, Puma o Under Armour que ofrecen muy buenos calzados y hasta tienen garantía superior a los 700 kilómetros en el caso de running, que oscilan los $30 mil y $50 mil, sucede que Nike dio un salto abrupto por encima del 20% y ahí estuvo la gran diferencia, que resultó un poco chocante a la hora de ver el precio impactado en la góndola", explicaron desde una tienda local, por eso recomendaron navegar y explorar otras marcas y modelos tal el caso de Asics o Puma, en su versión Nitro.

Poco calzado para jugar al fútbol, básquet o hockey

Más allá del running, los mayores inconvenientes se encuentran en los botines para fútbol, las zapas de básquet o las que suelen utilizarse para hockey sobre césped sintético. "El mercado de primera gama en fútbol está un poco resentido porque ingresan muy pocos", apuntaron y esa misma situación se replica en el caso de los otros deportes que se juegan con pelota o bocha.

"Después de la pandemia la situación se tornó problemática porque las marcas liquidaron el stock y las fábricas frenaron la producción. Hubo dos temporadas que no hubo poder de compra por falencias en el mercado, sumado a problemas en la producción nacional; el caso de los Puma Borussia, un modelo emblema porque siempre lo utilizó Maradona, es uno de ellos por la capellada, que estaba en falta", explicaron.

Sin embargo, en el caso de los botines de fútbol o hockey, la gama es un tanto más accesible, con precios que oscilan entre los $15 mil (Umbro o Topper) y los $34 mil (Adidas de mediana gama), con topes de gama que van por encima de los $40 mil (Puma) y los $65 (en el caso de un par de Nike o Adidas de uso profesional).

Alquiler y comparar

alquileres.jpg Feletti resaltó que el escenario actual se caracteriza por el hecho de que “el propietario reclama legítimamente una renta por su capital invertido, el inquilino no la puede pagar y no hay estabilidad ni previsibilidad en la continuidad del contrato.

Si bien un refrán sostiene que "las comparaciones son odiosas", a la hora de mensurar un calzado de primera línea con el costo de alquiler de un monoambiente en Rosario es de $43 mil. De modo que los asalariados que perciben un salario mínimo vital y móvil ($65.427) destinan el 65,7% de sus ingresos al pago del alquiler, mientras que para los jubilados que tienen un ingreso de $50.124 este porcentaje asciende al 85,8%.

Asimismo, el costo mensual para un departamento de dos ambientes es de $55 mil y $70 mil para uno de tres ambientes. En el área central, varían entre los $38.000 y $42.000 en el caso de los monoambientes, se posicionan en los alrededores de $50 mil en el de los departamentos de un dormitorio y, entre $60.000 y $80.000 en los de dos dormitorios, de acuerdo a un informe del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Rosario (Cocir). Y es ahí donde es inevitable no comparar costos al igual que a la hora de ir al supermercado para poder vivir dignamente, que es lo que cada vez se hace más cuesta arriba producto de los aumentos en todos los rubros por una inflación que no se detiene.