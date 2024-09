Cartelera económica: un mes cargado de rondas de negocios

Primera edición de Plaza Empleo

FCEIA_28.jpg

Para conectar el mundo académico con las empresas, el 4 y 5 de septiembre se realiza Plaza Empleo, un evento impulsado por el área de Pasantías y Oportunidades Laborales de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura (FCEIA). En el edificio de las escuelas de Ingeniería Civil y Electrónica, ubicado en la Ciudad Universitaria de Rosario (Riobamba y Berutti), se reunirán empresas y pymes en busca de nuevos talentos. “Un ambiente dinámico, lúdico y accesible para inspirar a alumnas/os y graduadas/os a seguir explorando su camino profesional, entendiendo no solo qué buscan las empresas, sino también hacia dónde se dirige el medio productivo con base en la innovación y el desarrollo”, señalaron los organizadores. Más información e inscripción a charlas en: plazaempleo.fceia.unr.edu.ar

Bruno Nápoli en Fray Luis Beltrán

napoli-web-1.jpg

El martes 3 de septiembre en el Instituto Superior Nº 22 de Fray Luis Beltrán (avenida San Lorenzo 1300), el investigador en historia económica y Derechos Humanos, Bruno Nápoli, disertará sobre “La dictadura del capital financiero”. Este es en rigor el título de uno de sus libros más reconocidos, que escribió junto a Celeste Perosino y Walter Bosisio, en el que se relata trama bursátil del golpe militar de 1976. También es autor de otras obras, como “En nombre de mayo, un impresente político” y “Economía, política y sistema financiero”. Actualmente estudia la relación entre leyes económicas y leyes de seguridad nacional.

Conferencia virtual sobre el blanqueo de capitales

Con la organización del Banco Santa Fe, Claudio Zuchovicki (experto en finanzas y comunicador) y Andrés Edelstein (contador público nacional, experto en impuestos y socio del estudio EMT) disertarán sobre “estrategias y oportunidades” del blanqueo de capitales, este martes 3 de septiembre a las 17 hs. La conferencia se realizará en i3, el Centro de Innovación Financiera del Grupo Petersen y podrá ser seguida en vivo a través de YouTube. El banco apunta a que clientes y no clientes puedan conocer en profundidad los alcances del nuevo régimen de blanqueo de capitales que permite que las personas o las empresas puedan declarar o regularizar su situación impositiva en bienes y fondos no declarados, obteniendo beneficios fiscales, como exención de multas y reducción de impuestos. Los interesados podrán participar de la charla desde el canal de YouTube de Grupo Petersen: https://www.youtube.com/@gppetersen7/. Además, la entidad recordó que está disponible en su sitio web la posibilidad de solicitar hasta el 30/9 la apertura de la Cuenta Especial para Regularización de Activos (Cera) en pesos y en dólares, para que los clientes y no clientes interesados en la regularización de fondos y activos no declarados puedan acceder a los beneficios del nuevo régimen legal.

Vivir o invertir en Estados Unidos

Cinco reconocidos profesionales de diferentes áreas brindarán una conferencia para interesados en vivir o invertir en los Estados Unidos. El encuentro “Proyectá tu futuro en Estados Unidos” tendrá lugar el próximo jueves 5 de septiembre de 18 hs a 20.30 hs en “Hotel Puerto Norte”, ubicado en Av. Carballo 148. Los oradores serán Ana Serrat, Broker de Negocios & Real Estate y CEO Interbloom Group, Natalia Fridman, Abogada Especialista en Inmigración y titular de Fridman Inmigration Law, Alex Sirulnik, Abogado Especialista en Negocios & Propiedades y titular de Alex D. Sirulnik P.A., Juan Terc, Asesor Financiero en Créditos Hipotecarios y Area Manager de AmWest Funding Corp y Mariano Perednik, Asesor Contable y Tributario y socio de MTR & Associates. Se trata de una gran oportunidad para conocer el proceso de compra y venta de propiedades y negocios para inversión, informarse sobre opciones disponibles de compra en el mercado actual, evaluar los visados migratorios disponibles para argentinos y cual se adapta al perfil del interesado, descubrir posibilidades de financiamiento para extranjeros en los Estados Unidos y sus beneficios y valorar los tipos de corporaciones disponibles y su tributación. “La intención es trasladarle a los asistentes que vivir o invertir en los Estados Unidos no es algo imposible. Diría que tampoco es complicado. Muchas veces, por desconocimiento, cientos de argentinos se pierden oportunidades únicas. Esta conferencia tiene el objetivo de informar y asesorar acerca de las múltiples posibilidades que hoy ofrece el mercado norteamericano”, explica Natalia Fridman, Abogada Especialista en Inmigración y titular de “Fridman Immigration Law”.