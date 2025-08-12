Cartelera económica: nueva edición de Experiencia Idea en Rosario

El clásico encuentro empresario se realizará este martes desde las 13.30 en la Bolsa de Comercio. Productividad y articulación público privada en la Región Centro. Cómo sigue la agenda de actividades local en el ámbito económico

El potencial de los sectores estratégicos, las políticas públicas y el camino de la productividad serán ejes de la nueva edición de Experiencia Idea Rosario que se realizará este martes 12 de agosto, entre las 13.30 y las 18.30, en la Bolsa de Comercio de Rosario ( Paraguay 755). En el clásico encuentro que precede al coloquio nacional de la institución, líderes empresarios, referentes del sector público y especialistas reflexionarán sobre los desafíos de la productividad en la Región Centro. Este año se abordarán tres grandes ejes: la productividad multisectorial y el potencial de sectores estratégicos como la agroindustria, la energía, la minería y la industria automotriz; el contexto macro y geoeconómico global, con foco en las oportunidades para la región y el rol del empresariado y el aporte de las políticas públicas provinciales y la articulación público-privada para impulsar la competitividad y el desarrollo.

Los días 27 y 28 de agosto se realizará en el Salón Metropolitano de Rosario la cuarta edición del Congreso Internacional de Maíz (CIM). Toda la cadena del maíz se dará cita para analizar y discutir el presente y el futuro del complejo productivo de la mano de más de 100 oradores nacionales e internacionales. El encuentro tendrá entrada libre y gratuita (cupos limitados) previa inscripción en congresointernacionaldemaiz.com.ar.

El grupo de estudios Surplus invita a participar de Agroa Surplus, el nuevo club de debate sobre la coyuntura económica argentina. El objetivo es crear, dentro de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNR un espacio “horizontal, abierto y riguroso para discutir temas de actualidad económica con fundamentos y respeto”. Las reuniones son mensuales y los encuentros presenciales son de unas dos horas. La dinámica incluye una moderación activa para orientar el intercambio y está orientada a estudiantes, docentes, investigadores y público en general. El primer encuentro será el viernes 29 de agosto a las 18.30 hs en la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística, Bvd. Oroño 1261. En el primer encuentro se va debatir sobre el nuevo esquema cambiario. El link de inscripción está disponible en el Instagram de Surplus.

Santa Fe Business Forum

Del 1º al 5 de septiembre se realizará en La Fluvial de Rosario la segunda edición del Santa Fe Business Forum 2025, un ecuentro que reunirá a más de mil empresarios locales con 250 compradores internacionales, fondos de inversión, startups y representantes de 40 países, consolidando a la provincia como epicentro de negocios, innovación y desarrollo industrial. El Foro incluirá rondas de negocios inversas, presentaciones sectoriales, capacitaciones, workshops, circuitos productivos en todo el territorio santafesino y un espacio exclusivo para el Foro de Inversiones. Las empresas interesadas en participar pueden inscribirse a través de la plataforma oficial: businessforum.santafe.gob.ar.

Expo Delicatessen

La ciudad de Rosario será sede, por primera vez, de la exposición de alimentos y bebidas de calidad más relevante del interior del país. Del 5 al 7 de septiembre, el Salón Metropolitano albergará la 1° edición de Expo Delicatessen & Vinos, un evento que reúne a los principales referentes del mundo vitivinícola, delicatessen y productos gourmet de todo el país. Durante tres jornadas, el público podrá disfrutar de una experiencia sensorial única con degustaciones, cocina en vivo, clases magistrales y la posibilidad de conocer de cerca a productores y marcas que apuestan por la calidad y la innovación. Además de su propuesta para el público general, Expo Delicatessen & Vinos Rosario suma una instancia estratégica de vinculación comercial. Las rondas de negocios presenciales, organizadas en alianza con la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) y el Ministerio de Desarrollo Productivo de Santa Fe, están especialmente diseñadas para generar oportunidades concretas entre productores y compradores calificados. Las firmas interesadas en exponer pueden comunicarse por mail a [email protected], por teléfono al (351) 6838901, o completar el formulario en línea en: https://delicatessenyvinos.com.ar/expositor/

El mundo soja en Rosario

El 23 de septiembre se realizará en la Bolsa de Comercio de Rosario el seminario de Acsoja, una jornada clave para el futuro de la soja. Distintas voces se reúnen para repasar nuevas tecnologías, mercados, sostenibilidad, marcos regulatorios y políticas públicas.

