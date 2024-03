Cae el comercio exterior pero crece el superávit comercial

En febrero, las exportaciones netas (exportaciones menos importaciones) de los principales productos y subproductos derivados del cultivo de la soja (porotos de soja, excluidos para siembra; aceite de soja en bruto; harina y pellets de la extracción del aceite de soja; y biodiésel y sus mezclas, entre otros) registraron un superávit de u$s 740 millones de dólares, u$s 32 millones de dólares superior al mismo período del año anterior. Las exportaciones aumentaron u$s 82 millones y las importaciones u$s 51 millones.

Por su parte, en el sector automotriz (vehículos para transporte de personas; vehículos para transporte de mercancías; y chasis, partes y neumáticos), las exportaciones netas tuvieron un saldo negativo de u$s 250 millones. En febrero de 2023 había registrado un déficit de u$s 268 millones. Las ventas al exterior descendieron u$s15 millones y las compras u$s 33 millones, ambas respecto a igual mes del año anterior.