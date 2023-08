Batakis: "Tenemos la obsesión por industrializar el país"

- Lamentablemente no nos invitaron para que les contemos los números. Durante el gobierno que integraron estos economistas que defaultearon la deuda en pesos, el Banco Nación ofrecía créditos para pagar indemnizaciones por despidos. En sus 132 años de historia, el banco sólo tuvo tres con pérdidas: 2017, 2018 y 2019. Y eso que cobraban tasas de interés súper altas. Nosotros recuperamos la solvencia, estamos dando créditos para la producción y no damos abasto. Hace muy poquito, en Agroactiva, tuvimos que duplicar el volumen que habíamos ofrecido. Hoy el banco tiene líneas de crédito que llegan con subsidios al 49%, cuando la tasa de referencia está arriba del 110%. Es fuerte que digan que la gente no toma créditos para invertir. La verdad es que hay mucho crédito productivo y se da en forma muy rápida y por eso vemos la expansión del empleo industrial. Tenemos la obsesión por industrializar el país.

- ¿Cómo está funcionando la refinanciación de deudas a los productores afectados por la sequía y cómo está la nueva campaña?

- Muy bien. La tarjeta AgroNación permite adaptar el financiamiento a las necesidades del cliente. Por ejemplo, tomar un crédito a 18 meses y elegir si quieren pagar todos los primeros seis o en los últimos seis, o una combinación. Damos esa flexibilidad y además entendimos que en la sequía debíamos extender los plazos. Se hizo así para la tarjeta y para otros créditos tomados, a los que se les fijó la tasa de interés de origen, que por supuesto es mucho más baja que la actual. El Banco Nación es un socio estratégico del sector agropecuario y se adapta a las realidades que necesita. En la campaña que terminó, la sequía le quitó a la economía u$s 21.000 millones, más la caída en los ingresos fiscales y la merma en la actividad económica. El impacto en todos los encadenamientos productivos fue enorme. Ahora estamos proyectando que en la nueva campaña se recuperarán esos u$s 21 mil millones y se van a agregar u$s 10.000 millones. Va a ser una buena campaña. Esta asociación del banco y los productores es para que el país crezca, no para financiar especulaciones o la picardía de alguno que pide un crédito y después no liquida sus productos o va a comprar dólares. Queremos tener un banco inteligente, claramente a favor de toda la producción.

- ¿Cómo analizás el escenario de inestabilidad cambiaria de estos últimos días?

- El mercado ilegal es muy chiquito y concentrado en la ciudad de Buenos Aires. También es cierto que todos los años de elecciones hay más tensión cambiaria. En el mercado oficial de cambios, donde se realizan las mayores transacciones de Argentina, se viene sosteniendo la política de administrar su evolución, sosteniendo su competitividad. Reconocemos, por supuesto, que el tipo de cambio ilegal genera dudas y genera miedo. Es lo que tenemos que enfrentar en este proceso electoral, en el que hay muchos que ponen palos en la rueda. Siempre están quienes quieren volver a ese modelo de país basado en la bicicleta financiera, que dejó como resultado el regreso del Fondo Monetario a la Argentina.

- ¿Se puede cumplir el objetivo de que en este año, tan complicado por la sequía y la restricción cambiaria, se sostenga la actividad económica?

- La sequía dio un golpe muy duro. Pero la obsesión de nuestro candidato a presidente es que la economía siga teniendo una dinámica positiva. Y eso lo seguimos viendo en el sector industrial. No queremos detener el ritmo de nuestra economía. Y el futuro cercano es muy prometedor. Se recuperarán las exportaciones agropecuarias y vamos a contar con dólares extra. Vaca Muerta nos liberó este año de importaciones de energía por u$s 2.000 millones y el año que viene nos va a liberar de pagos por u$s 5 mil millones. El complejo del litio va a generar otros u$s 2.000 millones. Estos ingresos van a generar estabilidad en las reservas, en el tipo de cambio y en los precios.

- ¿El Banco Nación está trabajando en alguna línea nueva de crédito?

- Siempre estamos innovando y en movimiento. Recientemente creamos una gerencia de transición ecológica para fortalecer el compromiso con el medio ambiente y ayudar a las empresas a prepararse para exportar productos que sean aceptados en los mercados más exigentes en materia ambiental. También estamos trabajando con la Secretaría de Economía del Conocimiento para financiar los proyectos que tienen que ver con la innovación tecnológica, la revolución 4.0 y la inteligencia artificial. Y trabajamos junto con el Ministerio de Salud para dar créditos subsidiados para clínicas que tienen que dar con la salud mental de todos los argentinos, y con el de Turismo para ampliar la oferta de alojamiento de la Argentina.