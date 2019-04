Arrancó el programa Precios Esenciales con abastecimiento parcial en los supermercados

Se trata de 14 categorías de productos, como yerba, leche, harina de trigo y subproductos, aceite, puré de tomate, arroz, fideos, polenta, conservas, galletitas, mermeladas, infusiones y bebidas.





El abastecimiento de estos artículos era dispar en las sucursales relevadas y en la venta online. Algunos productos no estaban y otros estaban señalizados pero no había unidades en la góndola.





El ministro de Trabajo y Producción, Dante Sica, reafirmó hoy que el programa precios esenciales "está ya empezando a funcionar en forma plena", al tiempo que dijo que "hay casi un 90 por ciento de los productos" que ya están en las góndolas de los supermercados.





"El programa está ya empezando a funcionar en forma plena. Hay casi un 90 por ciento cubierto de lo que son los productos y dentro de los productos, los que hoy no están no es por un problema de cadena logística, sino por un problema de producción. Hay cuatro o cinco productos que hoy están en proceso de producción y todavía no llegaron a las góndolas", explicó en rueda de prensa en Casa de Gobierno.

Por otra parte, algunos artículos aún se encuentran en etapa de producción, como las leches UAT marca Apóstoles entera y descremada, que estarán en los puntos de venta a partir del 7 de mayo.

En esta categoría ya se encuentran disponibles las nuevas leches de La Martona entera y descremada en sachet de 1 litro.



La yerba mate Ytacuá de 1 kilogramo estará en góndola a partir del 15 de mayo, mientras que la marcas Chamigo y Romance -en sus presentaciones de 1 kilo- estarán en las bocas de expendio desde mañana, entre otros artículos.





En el caso de que se observe faltante de los 64 productos acordados en los puntos de venta a partir de hoy los consumidores podrán denunciar esta situación ante la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor, por teléfono al 0-800-666-1518 y por la página web (www.precioscuidados.gob.ar).





El Ministerio de Producción y Trabajo dispondrá de un equipo de 350 fiscalizadores en todo el país que controlará la presencia de los productos esenciales en las góndolas para verificar el cumplimiento del programa.





La cartera productiva precisó que "las cadenas de supermercados que participan del acuerdo son Alfa Supermercados, Beltrán Supermercados, Blü, Borbotti Hipermercado, Carrefour, Cooperativa Obrera, Cordiez, Coto, Día, El Nene, El Túnel, Híper Único, Josimar, Jumbo, Disco, Vea, La Amistad, La Anónima, La Cumbre, La Economía, Omar y Vilanova, SuperCam, Supermercado Aida, Supermercado El César, Supermercado Todo, Supermercados Buenos Días, Supermercados Caceres, Tomás de León, Único Supermercados, Walmart y Zorzón Supermercados".





La situación en el interior

La situación en el interior fue dispar. "En Córdoba hay cadenas con el listado a pleno, y otras que tienen hasta un 50 por ciento de los productos disponibles, pero se irá completando en los próximos días", apuntó el presidente de la Cámara de Supermercados, Víctor Palpacelli quien agregó que "faltan productos porque hay cadenas de supermercados que ya trabajaban con anterioridad con la totalidad de las proveedores que disponen los indicados en el programa y "hay otras que no".





Un relevamiento efectuado por la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) de Bahía Blanca determinó el faltante de productos del programa de Precios Esenciales en los supermercados de Bahía Blanca.





"Lo que nosotros hacemos es un relevamiento que se eleva a la Dirección Provincial de Comercio, quien luego lo enviará a Nación", informó hoy Pamela Cantero, asesora letrada de la OMIC.

Cantero dijo a Télam que "el panorama es que hay faltantes, por lo que los supermercados van a ver cómo los sustituían, ya que nos dijeron que el problema es que los proveedores no se lo están mandando".





Desde la Cámara de Comercio de Posadas informaron hoy que sólo tres supermercados están adheridos a los precios esenciales en Misiones, precisaron que no hay algunos productos, pero que irán llegando porque hasta el momento "no hay proveedores" para algunas marcas.





En Tierra del Fuego, con algunos artículos que funcionan como sustitutos de los originalmente pautados entre autoridades nacionales y 18 empresas alimenticias, el compromiso de todas las empresas es "contar con el 100% de los productos, ya sean los titulares o los sustitutos".





Adrián Lungwitz, secretario de Comercio de Tierra del Fuego, dijo que estiman que en las próximas 48 horas tendrán "un panorama más amplio de cómo se está aplicando la iniciativa".

El programa Precios Esenciales comenzó a aplicarse hoy en supermercados de todo el país, con una parcial oferta de productos a precios acordados tanto en el área metropolitana como en el interior del país, de acuerdo con varios relevamientos realizados por Télam.