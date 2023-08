Alta demanda de productos para la seguridad del hogar

"Santa Fe está muy bien posicionada en compras a nivel nacional. Es el cliente número 2. Hay mucha demanda de nuestros productos de cámaras de seguridad y para casas inteligentes. Entendemos que Santa Fe tienen un consumo importante por la demanda puntual de los santafesinos pero también tiene varias ciudades importantes y cercanas al norte, como Chaco o Corrientes que se abastecen de nuestros distribuidores en Rosario", reseñó González al tiempo que agregó que también la alta demanda responde a los precios económicos: "Los sistemas típicos encarecen mucho, pueden llegar a 200 mil pesos, y con nuestros productos tenés una solución con 20 mil pesos".

En ese sentido, contó que en la ciudad cuentan con cuatro distribuidores oficiales, algunos con comercios a la calle y otros que comercializan los productos por canales de venta on line. También retails que venden electrónica y electricidad o informática y suman los productos de la compañía china.

"Tenemos un gran crecimiento en cámara wi fi, que son de fácil configuración. Bajas la app al celular, se escanea el QR y ya están visualizando. Es para los que quieren ver si el adulto mayor no se cayó en la casa, si el perro no se subió al sofá o si el niño está haciendo la tarea y para la seguridad del hogar. No se necesita un instalador dentro del hogar, que después te queda la duda de si te están viendo. Es un equipo económico y contamos con asesoramiento on line por cualquier duda", precisó González y adelantó que en poco tiempo más también tendrá disponibles cámaras conectadas a chip 4G, que se puede instalar en un campo por ejemplo.

Además, apuntó que la domótica, las casas inteligentes, también traccionan la demanda de productos para poder desde el celular prender una luz, la bomba de la pileta o abrir una persiana. "Eso hace que tengamos otro escenario también para trabajar", resaltó.

Las turbulencias económicas de los últimos tiempos movieron al alza los precios, sobre todos de productos importados. De todas formas eso no frenó la demanda. González resaltó: "En julio del año pasado la cámara más vendida estaba en 7 mil pesos y ahora está en 23 mil. Los precios variaron bastante pero sigue eligiéndonos. En general el cliente compra por necesidad, por inseguridad o factores externos, no porque está aburrido y no sabe qué comprar".

Domotica (1) (1).jpg

Ezviz, presentó un amplio portafolio de productos, entre los que destacan cámaras de exteriores, pensadas para brindar una alta resistencia al clima, así como con conexión 4G LTE para que funcionen aun cuando no hay WiFi cerca, además de tener alarmas de voz programables y de luces con detección de movimiento humano y reconocimiento con IA. Algunas de estas cámaras exteriores son recargables con paneles solares EZVIZ, garantizando grabaciones extensas y un ahorro en el consumo de energía.

“Las soluciones de Ezviz son muy variadas y de gran utilidad para los usuarios en materia de seguridad y automatización pero también en otros escenarios como lo es el cuidado de niños y monitoreo de mascotas”, resaltó el vocero de Ezviz y agregó: “Es una tecnología versátil pensada para tener verdaderos hogares inteligentes, y que se adapta a cada perfil de usuario, facilitando al máximo su instalación y manejo”.