Acciones y bonos argentinos rebotaron tras una semana de fuertes caídas

El Merval ganó 3,7% y el riesgo país bajó. Analistas vincularon la recuperación con el impulso brasileño tras la primera vuelta electoral

Mercado cambiario. El dólar se mantuvo estable y cerró a $1.540 para la venta.

Los mercados financieros locales e internacionales operaron con una marcada tendencia alcista durante la rueda de ayer, revirtiendo el violento rally bajista de la semana previa. Los analistas advierten que la recuperación estuvo traccionada de forma directa por el “Efecto Brasil”, luego de la victoria en primera vuelta del candidato opositor Flávio Bolsonaro frente al presidente Lula da Silva, quienes definirán el ejecutivo en el balotaje del próximo 25 de octubre.

La plaza financiera local reaccionó con fuertes subas en la renta variable y una mejora sustancial en las cotizaciones de la renta fija soberana en dólares, lo que permitió descomprimir el indicador de riesgo crediticio.

El mercado accionario reflejó una sólida recuperación tanto en la plaza local como en los Certificados de Depósito Argentinos (ADRs) que cotizan en la Bolsa de Nueva York. El índice accionario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires avanzó un 3,7%, alcanzando los 2.870.134,57 puntos básicos.

Las subas en el panel líder fueron encabezadas por Grupo Financiero Galicia (+6,0%), BBVA (+5,9% / +5,18% en panel) y Central Puerto (+5,9%). En tanto, papeles como Banco Macro (+4,76%) y Aluar (+1,59%) acompañaron el terreno positivo. En Nueva York, los activos argentinos treparon hasta casi un 8%, con subas destacadas en las acciones del BBVA y Grupo Supervielle (+7,4%).

El riego país en baja

El desempeño favorable de la deuda soberana en dólares permitió una sensible baja del riesgo crediticio. El indicador elaborado por JP Morgan recortó su nivel y cayó hasta los 614 puntos básicos, alejándose de los máximos anuales registrados en las jornadas previas.

Analistas de la city atribuyeron el repunte de los bonos en dólares al impulso generado por los mercados brasileños tras la primera vuelta electoral, donde Flávio Bolsonaro obtuvo el 47,2% de los votos frente al 45% de Lula da Silva, consolidando el avance de gobiernos de centroderecha en la región.

El rebote financiero ocurre luego de una semana de alta volatilidad donde el ministro de Economía, Luis Caputo, descartó que la economía argentina enfrente una recesión técnica, atribuyendo la reciente presión sobre los activos a factores internacionales —como la suba de tasas en EEUU y el alza del petróleo— y a la cautela de los inversores.

Por su parte, el frente externo suma apoyo tras las recientes declaraciones del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, quien no descartó la posibilidad de reiterar asistencia financiera multilateral para respaldar el programa de estabilización argentino.

Además, durante la jornada de ayer el mercado cambiario registró bajas generalizadas en sus cotizaciones paralelas e implícitas en bolsa, revirtiendo parte de las subas observadas en días anteriores.

El ritmo del dólar

El dólar blue retrocedió un 0,97% en relación al cierre del viernes, cotizando a $1.545,00 para la venta y $1.525,00 para la compra. Por su parte, los tipos de cambio financieros (MEP y CCL) acompañaron la tendencia a la baja con caídas de hasta el 0,98%. Dólar oficial Banco Nación operó sin cambios y cerró a $1.540,00 para la venta y $1.490,00 para la compra.