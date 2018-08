Cuando el niño era niño

En Las alas del deseo (1987), la obra del director de cine alemán Wim Wenders llegó a una de sus máximas expresiones. Esa película popularizó un texto de su guionista, Peter Handke, que se comparte a continuación en la versión ―especial para Cultura y Libros― del poeta chileno Juan Carlos Villavicencio

Cuando el niño era niñoandaba con los brazos colgando,quería que el arroyo fuera un río,que el río fuera un torrente,y que este charco fuera el mar.Cuando el niño era niñono sabía que era niño,para él todo estaba animado,y todas las almas eran una.Cuando el niño era niñono tenía opinión sobre nada,no tenía costumbre alguna,frecuentemente se sentaba en cuclillas,corría de repente,tenía un remolino en el cabelloy no ponía caras cuando lo fotografiaban.Cuando el niño era niñoera el tiempo de las siguientes preguntas:¿por qué yo soy yo y no soy tú?¿Por qué estoy aquí y no allá?¿Cuándo empezó el tiempo y dóndetermina el espacio?¿No es la vida bajo el sol un mero sueño?Lo que veo y oigo y huelo,¿no es sólo la apariencia de un mundo frente al mundo?¿Existe realmente el maly gente que es mala de verdad?¿Cómo puede ser que yo, el que soy,no fuera antes de existir;y que un día yo, el que soy,no sea más quien soy?Cuando el niño era niñono podía tragar las espinacas, los porotos,el arroz con leche y la coliflor salteada.Ahora lo come todo, y no por obligación.Cuando el niño era niñodespertó una vez en una cama extraña,y ahora lo hace una y otra vez.Muchas personas le parecían bellas,y ahora sólo con suerte.Imaginaba claramente un paraísoy ahora apenas puede intuirlo.Nada podía pensar de la nada,y ahora ante ella se estremece.Cuando el niño era niñojugaba con entusiasmo,y ahora se concentra del todo en las cosas como antessólo cuando esas cosas son su trabajo.Cuando el niño era niñouna manzana y un pan le bastabande alimentoy todavía es así.Cuando el niño era niñolas moras le caían en la mano como sólo caen las morasy así es todavía,las nueces frescas le ponían ásperala lenguay así es todavía,en cada montañatenía el deseo de una montaña más altay en cada ciudadel deseo de una ciudad aún mayory así es todavía,en la copa de un árbol agarrabaemocionado las cerezascomo aún lo sigue haciendo,tenía miedo de cualquier extrañoy aún lo tiene todavía,esperaba la primera nievey así la espera todavía.Cuando el niño era niñotiró un palo como lanza contra un árbol,y hoy vibra todavía.