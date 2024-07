Lionel Scaloni: "Nos preparamos de la mejor manera"

Sobre qué cree que hará la diferencia, señaló que "el fútbol es tan lindo que uno puede plantear un partido y después se da otro. Hay que estar abierto a todo, que no se escape ningún detalle y si eso pasa, intentar sobreponerse. Enfrente hay un rival en un gran nivel. Veremos las dificultades que se presenten y tratar de resolverlas".

Como no podía ser de otra forma, hubo consultas hacia el DT sobre el presente de James Rodríguez, uno de los destacados del equipo colombiano. Al respecto, respondió: "Es un gran jugador y es un placer verlo jugar. Colombia encontró su funcionamiento y en el fútbol eso es bueno. Pero nosotros no nos enfocamos en un solo jugador, sino en el equipo en general. Nuestra manera de defender será por zonas. Intentaremos ser dueños del partido, como siempre lo hacemos".

Argentina, con su libreto

"Intentaremos no cambiar demasiado. Veremos en el último entrenamiento de ajustar esas cosas", dijo en relación a la consulta sobre el potencial del juego aéreo colombiano. Y agregó: "Nos preparamos de la mejor manera, sabiendo de la dificultad que tiene el partido, de lo bien que juega Colombia, pero con la ilusión de que es una final y que podemos ganar. Después, el fútbol tiene imponderables y sorpresas, pero intentaremos que no nos hagan daño".

Scaloni2.jpg Para Lionel Scaloni, Colombia es un gran rival, pero el DT confía a pleno en lo que puede dar su equipo.

Se sabe que esta final será el último partido de Ángel Di María en la selección y por eso la pregunta sobre si eso podía condicionarlo a la hora del armado del equipo. "Con Ecuador pudo ser el último partido y no jugó. Porqué no pensar que puede jugar la final. Fideo si tiene que jugar es porque creemos que tiene que hacerlo, por ahí consideramos que no. Hay muchos condicionantes y esperemos que se pueda retirar de la mejor forma", sentenció.

Frente a la posibilidad de repetir equipo, Scaloni advirtió que el mismo "será el que pensamos que nos pueda hacer ganar. Repetir no es una estadística que me preocupe. Si decido eso es porque creo es la mejor opción".

"Tenemos una manera de jugar y cuando nos hacemos dueños de la pelota se nos hace más fácil. No vemos otra manera. Intentamos contrarrestar todo lo bueno que Colombia tiene, pero es la idea que tenemos siempre", apuntó.

El DT también fue consultado sobre las declaraciones de Marcelo Bielsa, quien se quejó, entre otras cosas, del estado de los campos de juego. Scaloni, en ese sentido, dijo lo suyo: "Ya lo dejé claro y fui el primero en decirlo. Lo sigo pensando, pero en la segunda rueda de prensa dije que ya estaba hablado. El sorteo fue en diciembre y las canchas las arreglaron unos días antes. Traté de dejarlo de lado porque parecía sonar a excusas. Consideramos que lo mejor era no hablar más del tema. Estoy de acuerdo con lo que dijo Bielsa".

>> Leer más: Cómo le fue a la selección argentina ante Colombia con Lionel Scaloni como DT

Y de inmediato brindó un mensaje de paz de cara a la gran final teniendo en cuenta lo que sucedió después del partido entre Uruguay y Colombia: "Debería ser una fiesta, a la par de la alegría de ganar un título. Ojalá todo termine bien porque las imágenes de Uruguay y Colombia fueron muy tristes. No sé si hay que culpar a alguien o no, pero sé que debe ser desesperante. A los jugadores les pedimos que sean ejemplos, pero cuando pasan esas cosas es normal que actúen de esa forma. Espero que los argentinos y los colombianos vivamos una fiesta. Nosotros somos los encargados de transmitir esa tranquilidad y me preocupa lo que pueda pasar mañana".

Y volviendo al juego propiamente dicho, dijo: "Nos enfocamos en lo que pasa en el momento. Tuvimos experiencia de jugar alargues, pero lo vamos viendo. Si llegan los penales puede ser que tengas buenos pateadores, pero no trabajamos pensando en llegar a los penales, sino en tratar de resolverlo antes".