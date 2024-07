Lionel Scaloni: "Es una posibilidad de que Messi y Di María jueguen juntos"

Lionel Scaloni no confirmó nada, pero dejó entrever que Lionel Messi y Angel Di María podrían volver a compartir el equipo, como en el debut precisamente ante Canadá. De Leo señaló que está bien físicamente y de él no hay dudas de que disputará este martes la semifinal de la Copa América.

Además, el técnico de la selección apuntó que "me gustó también cómo jugó el equipo cuando uno de los dos estuvo en el banco", alimentando el misterio de la formación que, todo el mundo espera, incluya a la dupla rosarina en el once titular. Más porque Di María no disputó ni un minuto ante Ecuador.