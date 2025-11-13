El gobierno eliminó el arancel del 35% a la importación de juguetes

El Gobierno eliminó el 35% de arancel a juguetes importados para bajar precios y asegurar el abastecimiento antes de las fiestas.

El gobierno nacional oficializó la eliminación del Derecho de Importación Extrazona (DIE) del 35% que regía sobre los juguetes provenientes de fuera del Mercosur. A través del decreto 781/2025, publicado el 30 de octubre en el Boletín Oficial, se deroga el artículo 8° y el Anexo X del Decreto 557/2023, lo que implica el retorno al esquema de aranceles comunes del bloque regional.

Con esta medida, los productos alcanzados (muñecos, juegos de mesa, pelotas, autos a escala, entre otros) volverán a tributar las alícuotas del Arancel Externo Común (AEC) establecidas por el Mercosur. El ajuste responde a la necesidad de armonizar la política comercial argentina con los compromisos regionales, tras los cambios temporales que habían sido introducidos el año pasado para proteger la producción local.

Según el texto oficial, la decisión busca favorecer la competitividad del mercado interno y estabilizar precios minoristas, en un contexto de alta demanda previo a las fiestas. Además, el restablecimiento del esquema regional apunta a garantizar el abastecimiento, ya que una parte significativa de los juguetes comercializados en Argentina son importados de países asiáticos a través de operadores del Mercosur.

En los últimos años, el sector había manifestado dificultades por el encarecimiento de costos y la escasez de determinados productos, en especial durante la temporada navideña. Con la nueva disposición, se espera una reducción gradual de precios en góndola y una mayor previsibilidad para importadores y comerciantes.

Desde el punto de vista logístico, Santa Fe podría verse beneficiada por el incremento en el movimiento de cargas hacia el interior del país. Los puertos de Rosario y la zona franca de Villa Constitución son puntos clave para el ingreso y distribución de mercadería importada, mientras que el comercio minorista local suele abastecerse a través de mayoristas con operaciones en la región centro.

El decreto 781/2025 entró en vigencia de forma inmediata, alineando nuevamente a la Argentina con las decisiones del Mercosur -entre ellas la Decisión 28/15 y 12/21 del Consejo del Mercado Común, que fijan los parámetros del Arancel Externo Común-.

De este modo, el Gobierno busca equilibrar la protección de la industria nacional con la necesidad de mantener precios competitivos y garantizar el abastecimiento, en un rubro que muestra fuerte estacionalidad y alto impacto en el consumo familiar durante los últimos meses del año.