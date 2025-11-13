La Capital | comercio internacional | importación

El gobierno eliminó el arancel del 35% a la importación de juguetes

El Gobierno eliminó el 35% de arancel a juguetes importados para bajar precios y asegurar el abastecimiento antes de las fiestas.

Lic Aneley Nicole Magariños (Área de Comunicación FNGA)

Por Lic Aneley Nicole Magariños (Área de Comunicación FNGA)

13 de noviembre 2025 · 11:18hs
El Gobierno eliminó el arancel del 35% a la importación de juguetes

El Gobierno eliminó el arancel del 35% a la importación de juguetes

El gobierno nacional oficializó la eliminación del Derecho de Importación Extrazona (DIE) del 35% que regía sobre los juguetes provenientes de fuera del Mercosur. A través del decreto 781/2025, publicado el 30 de octubre en el Boletín Oficial, se deroga el artículo 8° y el Anexo X del Decreto 557/2023, lo que implica el retorno al esquema de aranceles comunes del bloque regional.

Con esta medida, los productos alcanzados (muñecos, juegos de mesa, pelotas, autos a escala, entre otros) volverán a tributar las alícuotas del Arancel Externo Común (AEC) establecidas por el Mercosur. El ajuste responde a la necesidad de armonizar la política comercial argentina con los compromisos regionales, tras los cambios temporales que habían sido introducidos el año pasado para proteger la producción local.

Según el texto oficial, la decisión busca favorecer la competitividad del mercado interno y estabilizar precios minoristas, en un contexto de alta demanda previo a las fiestas. Además, el restablecimiento del esquema regional apunta a garantizar el abastecimiento, ya que una parte significativa de los juguetes comercializados en Argentina son importados de países asiáticos a través de operadores del Mercosur.

En los últimos años, el sector había manifestado dificultades por el encarecimiento de costos y la escasez de determinados productos, en especial durante la temporada navideña. Con la nueva disposición, se espera una reducción gradual de precios en góndola y una mayor previsibilidad para importadores y comerciantes.

Desde el punto de vista logístico, Santa Fe podría verse beneficiada por el incremento en el movimiento de cargas hacia el interior del país. Los puertos de Rosario y la zona franca de Villa Constitución son puntos clave para el ingreso y distribución de mercadería importada, mientras que el comercio minorista local suele abastecerse a través de mayoristas con operaciones en la región centro.

El decreto 781/2025 entró en vigencia de forma inmediata, alineando nuevamente a la Argentina con las decisiones del Mercosur -entre ellas la Decisión 28/15 y 12/21 del Consejo del Mercado Común, que fijan los parámetros del Arancel Externo Común-.

De este modo, el Gobierno busca equilibrar la protección de la industria nacional con la necesidad de mantener precios competitivos y garantizar el abastecimiento, en un rubro que muestra fuerte estacionalidad y alto impacto en el consumo familiar durante los últimos meses del año.

Ver comentarios

Las más leídas

Una joven ciclista, estudiante de Medicina, murió arrollada por un colectivo

Una joven ciclista, estudiante de Medicina, murió arrollada por un colectivo

Anita Martínez contó que fue abusada por un familiar y  que eso impactó en su salud

Anita Martínez contó que fue abusada por un familiar y  que eso impactó en su salud

El gurú rosarino del blue lanzó su bomba: en qué invertir hoy los ahorros

El gurú rosarino del blue lanzó su "bomba": en qué invertir hoy los ahorros

Voy a dirigir a Newells en algún momento: la convicción de un técnico que estuvo en el Mundial de Clubes

"Voy a dirigir a Newell's en algún momento": la convicción de un técnico que estuvo en el Mundial de Clubes

Lo último

Los jugadores de Newells, volvieron a los entrenamientos tras la medida de fuerza

Los jugadores de Newell's, volvieron a los entrenamientos tras la medida de fuerza

El emotivo posteo de Messi tras la práctica abierta de la selección argentina en España

El emotivo posteo de Messi tras la práctica abierta de la selección argentina en España

Tres heridos en un choque entre una locomotora y un camión en Alvear

Tres heridos en un choque entre una locomotora y un camión en Alvear

Es rosarino, dueño de un balneario, y se hizo viral por pedir que "lleven chaleco" si van a Brasil

El empresario de Mar del Plata se hizo conocido en las últimas horas tras apuntar contra la inseguridad en Río de Janeiro. Su historia y la frase que lo inmortalizó
Es rosarino, dueño de un balneario, y se hizo viral por pedir que lleven chaleco si van a Brasil
Identifican a la ciclista que murió atropellada por un colectivo en barrio Belgrano
LA CIUDAD

Identifican a la ciclista que murió atropellada por un colectivo en barrio Belgrano

El gobierno de Santa Fe afina números: qué pasará con los impuestos en 2026
Economía

El gobierno de Santa Fe afina números: qué pasará con los impuestos en 2026

Femicidio en V. G. Gálvez: la víctima había denunciado a su expareja por violencia de género

Por Martín Stoianovich

Policiales

Femicidio en V. G. Gálvez: la víctima había denunciado a su expareja por violencia de género

Allanan la casa de un futbolista de Unión por una causa internacional por trata de personas
Policiales

Allanan la casa de un futbolista de Unión por una causa internacional por trata de personas

Circunvalación sigue a oscuras y el gobierno nacional sigue sin reparar las fallas

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Circunvalación sigue a oscuras y el gobierno nacional sigue sin reparar las fallas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Una joven ciclista, estudiante de Medicina, murió arrollada por un colectivo

Una joven ciclista, estudiante de Medicina, murió arrollada por un colectivo

Anita Martínez contó que fue abusada por un familiar y  que eso impactó en su salud

Anita Martínez contó que fue abusada por un familiar y  que eso impactó en su salud

El gurú rosarino del blue lanzó su bomba: en qué invertir hoy los ahorros

El gurú rosarino del blue lanzó su "bomba": en qué invertir hoy los ahorros

Voy a dirigir a Newells en algún momento: la convicción de un técnico que estuvo en el Mundial de Clubes

"Voy a dirigir a Newell's en algún momento": la convicción de un técnico que estuvo en el Mundial de Clubes

Los nombres que Holan tiene en la cabeza pensado en el equipo ante Independiente

Los nombres que Holan tiene en la cabeza pensado en el equipo ante Independiente

Ovación
El emotivo posteo de Messi tras la práctica abierta de la selección argentina en España
Ovación

El emotivo posteo de Messi tras la práctica abierta de la selección argentina en España

El emotivo posteo de Messi tras la práctica abierta de la selección argentina en España

El emotivo posteo de Messi tras la práctica abierta de la selección argentina en España

Central buscará cortar otra racha, esta vez frente a Independiente en Avellaneda

Central buscará cortar otra racha, esta vez frente a Independiente en Avellaneda

Fiebre canalla en Angola: un hincha de Central infiltrado en la selección africana

Fiebre canalla en Angola: un hincha de Central infiltrado en la selección africana

Policiales
Femicidio en V. G. Gálvez: la víctima había denunciado a su expareja por violencia de género

Por Martín Stoianovich

Policiales

Femicidio en V. G. Gálvez: la víctima había denunciado a su expareja por violencia de género

Allanan la casa de un futbolista de Unión por una causa internacional por trata de personas

Allanan la casa de un futbolista de Unión por una causa internacional por trata de personas

Familiares de la víctima de femicidio en Villa Gobernador Gálvez reclaman justicia

Familiares de la víctima de femicidio en Villa Gobernador Gálvez reclaman justicia

Hallaron en zona sur una camioneta que fue robada tras un crimen en Pérez

Hallaron en zona sur una camioneta que fue robada tras un crimen en Pérez

La Ciudad
Es rosarino, dueño de un balneario, y se hizo viral por pedir que lleven chaleco si van a Brasil
La Ciudad

Es rosarino, dueño de un balneario, y se hizo viral por pedir que "lleven chaleco" si van a Brasil

Identifican a la ciclista que murió atropellada por un colectivo en barrio Belgrano

Identifican a la ciclista que murió atropellada por un colectivo en barrio Belgrano

Barrio Tablada: derribaron otro búnker de droga ligado al clan Funes

Barrio Tablada: derribaron otro búnker de droga ligado al clan Funes

Santa Fe acreditó los fondos de la Tarjeta Única de Ciudadanía de noviembre: quiénes cobran

Santa Fe acreditó los fondos de la Tarjeta Única de Ciudadanía de noviembre: quiénes cobran

El club de Messi sumó su primer refuerzo para jugar en la C: es un delantero extranjero
OVACIÓN

El club de Messi sumó su primer refuerzo para jugar en la C: es un delantero extranjero

Podrían suspender el partido entre Newells y Racing por la protesta gremial
Ovación

Podrían suspender el partido entre Newell's y Racing por la protesta gremial

Otra vez quedó vacante el Quini 6 y el pozo acumulado sigue batiendo récords
Información General

Otra vez quedó vacante el Quini 6 y el pozo acumulado sigue batiendo récords

Los nombres que Holan tiene en la cabeza pensado en el equipo ante Independiente

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Los nombres que Holan tiene en la cabeza pensado en el equipo ante Independiente

Corsalini: La Carta Orgánica de Pérez la va a redactar la comunidad
La Región

Corsalini: "La Carta Orgánica de Pérez la va a redactar la comunidad"

Escape de gas e incendio en Caballito: un hombre sufrió quemaduras severas
Información General

Escape de gas e incendio en Caballito: un hombre sufrió quemaduras severas

Tenis: Margarita Uviedo y Catalina Tion, convocadas al Mundial de Perú

Por Pablo Mihal
Ovación

Tenis: Margarita Uviedo y Catalina Tion, convocadas al Mundial de Perú

EEUU acuñó la última moneda de un centavo de dólar de la historia
Información General

EEUU acuñó la última moneda de un centavo de dólar de la historia

La CGT Rosario acelera su normalización para enfrentar la reforma laboral
Economía

La CGT Rosario acelera su normalización para enfrentar la reforma laboral

Mercado Libre recibió un 50 por ciento más de exenciones impositivas
Información General

Mercado Libre recibió un 50 por ciento más de exenciones impositivas

Murió Dylan, el perro del expresidente Alberto Fernández
Información General

Murió Dylan, el perro del expresidente Alberto Fernández

Adorni, irónico contra el Campamento Anticapitalista: Ojalá recauden mucho
Político

Adorni, irónico contra el Campamento Anticapitalista: "Ojalá recauden mucho"

Expertos analizan cómo será el clima este verano en Rosario
La Ciudad

Expertos analizan cómo será el clima este verano en Rosario

Viviana Canosa explotó contra Trebucq: Periodista de la ópera y el sobre
Política

Viviana Canosa explotó contra Trebucq: "Periodista de la ópera y el sobre"

Dos condenados a prisión perpetua por un crimen en el barrio Parque Casado
Policiales

Dos condenados a prisión perpetua por un crimen en el barrio Parque Casado

Unicef: los hogares más vulnerables pasaron del 48 % al 31 % en un año
Información General

Unicef: los hogares más vulnerables pasaron del 48 % al 31 % en un año

Revelan mails que comprometen a Trump en una causa de tráfico sexual
Información General

Revelan mails que comprometen a Trump en una causa de tráfico sexual

Violencia en el fútbol infantil: padres de chicos de 8 años atacaron a un árbitro
LA CIUDAD

Violencia en el fútbol infantil: padres de chicos de 8 años atacaron a un árbitro

Renovaron el muelle del extremo norte de la costanera de Rosario
La Ciudad

Renovaron el muelle del extremo norte de la costanera de Rosario

Kicillof, contra gobernadores que negocian deudas a cambio de leyes espantosas
Política

Kicillof, contra gobernadores que "negocian deudas a cambio de leyes espantosas"