Un reclamo que lleva siete años

En enero de 2012 presenté un reclamo junto a otros vecinos para que sea limpiada, desmalezada, podados los árboles y eliminación de todo tipo de alimañas e insectos (ratas, alacranes, gusanos, mosquitos) en una finca convertida en basural y depósito de chatarra por su actual tenedor en pasaje J. Valle 3742. El número de expediente es 2786/2012 A y actualmente está en las oficinas del director del CMD Oeste. El trámite del expediente lo he seguido por cada oficina y hablado con cada inspector y funcionario en estos siete años, incluso en las oficinas de Asuntos Jurídicos en la ex Aduana. En dos meses van cuatro veces que voy a averiguar a la oficina del director y nadie me da respuestas. La propiedad fue inspeccionada y contactado su tenedor. Hoy y luego de deambular el reclamo por variadas oficinas no se ha hecho ninguna limpieza ni ninguna otra acción. Ante la publicidad de la Municipalidad de Rosario sobre la campaña de desratización y prevención de dengue y demás enfermedades no puedo más que sentirme abandonado por la hipocresía del Estado municipal, sigue después de siete años siendo una amenaza a la salud pública. Aquí Rosario no te cuida.

Cesar Acoglanis

DNI 16.536.193





¿Y si se indispone otro juez?

Cuando en charlas de sobremesa conjeturamos (y despotricamos) sobre el derrotero que deben seguir las causas judiciales en nuestro país, en compañía de centenares, miles tal vez, de antecedentes que nos muestran cómo dentro de esa entelequia que es la Justicia se pueden realizar todo tipo de jugadas (o jugarretas) para eludirla, terminamos concluyendo en "nada". Cuando todo parece preparado, la etapa de instrucción cumplida, el tribunal, luego de disipar algunas dudas iniciales, y oficializado la fecha confirmada y ratificada, resulta que la indisposición de uno de los jueces que deberán juzgar si condenan o absuelven a Cristina Fernández de Kirchner (la perseguida política) genera una nueva postergación de tres meses (¿serán suficientes para recuperarse de varios by-pass?). Esas charlas no nos conducen a nada, porque siempre habrá un abogado hábil (e inescrupuloso) que sabrá dónde aplicar sus conocimientos (o contactos), de manera que los tiempos que transcurran se conviertan en eternos y las causas terminen prescribiendo o cambiando el color político de los gobernantes, que para el caso es lo mismo. Habrá que resignarse en nuestra querida Argentina. "No hay forma de entrarle a la verdad".

Otto Schmucler





"No quiero que le digan motochorro"

Ante el dolor de madre por las evidencias que demuestran que su hijo es un ladrón y que las imágenes lo han dejado expuesto ante todo el mundo (amén de ser un clon físico por su parecido), Federica Pais pretende que no lo caratulen de esa forma. En vez de preocuparse (y replantearse) por las razones que lo llevaron a elegir el delito como forma de vida, ella no sólo intenta encubrir a su hijo sino mirar para otro lado. Tal vez se arrepienta de no haberle comprado un "skate", hoy se lo acusaría de "skatechorro", que queda menos burdo, no ? "Ay país, país, país...", decía Piero en "Coplas de mi país".

Mariano Aldao





Basta de cortes de calles

Un proyecto de ordenanza para prohibir y/o castigar a aquellos que cortan las calles presentado por un concejal es uno de los mejores que se han presentado en estos últimos tiempos. Todos sabemos que cortar una calle es un delito que está expresado en la Constitución nacional, por lo tanto si es delito el que lo cometió es un delincuente. Todo corte de calle o ruta, salvo particulares circunstancias (accidentes de tránsito, obras públicas, árboles caídos), es un daño contra la sociedad, es decir contra el país. Los que cortan la calle lo hacen para perjudicar la circulación de la gente que va a su trabajo, a la escuela, el transporte, los comercios, y buscan el centro en horas pico para producir el mayor daño posible. Por eso, el proyecto de ordenanza es bienvenido por toda la comunidad. Hay múltiples formas de protestar, pero usan la peor: castigar a la sociedad. Si son amantes del piquete tienen muchos lugares para hacerlos. Toda protesta que causa daño a la población es mal habida y no debe ser tenida en cuenta. Los concejales deberían hacer una compulsa o encuesta pública y verán que la mayoría estará de acuerdo con ese proyecto.

Juan Carlos Bressan

DNI 6347664