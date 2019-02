La farmacia de barrio

"Se ama aquello que se aprende a conocer y lo que se conoce se transmite como legado. La memoria urbana se alimenta de las voces de todos aquellos que integran un barrio...". Miguel Angel de Marco (h). Hoy, 22 de febrero, esa memoria se enriquecerá de anécdotas cuando barrio Martin festeje con Ana María Conde los 50 años de su farmacia, allí en la esquina de Cajaraville y Necochea. Frascos, curiosos instrumentos y el diploma con la fecha, que muestra con orgullo, anticipan el festejo en la vidriera. Con menos prensa y sin 2x1 como el festejo de los bares cincuentenarios. Ana no es amiga de la automedicación, no regalará ni un geniol, pero sí el brindis. ¿Habrá copas? Como sea, los vecinos estarán allí. La yerbatera que le dio el nombre, las baterías en la barranca y el ferrocarril son historias del barrio que se pierden, le han cambiado el nombre a la plaza Santa Cruz, los mismos que nunca contaron nada del mariscal ahora nos cuentan del capitán Monasterio, que por suerte la memoria urbana sólo recuerda como enemigo del Zorro. Ana no necesita recuerdos, ella está allí como estaba cuando las farmacias llevaban el nombre de su responsable, no había cadenas ni atención 24 horas, había turnos los feriados y fines de semana. Ana nos conoce, nos atiende por teléfono o con un timbrazo, nos ayuda y aconseja en la emergencia. Ana y sus colaboradores saben el nombre del portero que alcanzará el medicamento a la anciana vecina que ya no baja a la calle, se acuerdan de aquello que tomas habitualmente. La farmacia es un ícono del barrio, no está abierta siempre, sin custodio, sin caja obligatoria, con la libreta de almacenero a mano y sin alarma. La necesidad está antes del acto comercial, de alguna forma no te irás sin solución. Barrio Martin estará en el festejo porque como dice Serrat: "Detrás de las cifras y de los rascacielos. Detrás de los anuncios de neón, detrás está la gente, con sus pequeños temas, sus pequeños problemas y sus pequeños amores...". Esta vez estaremos por esos amores.

Impuesto a los jubilados

El presidente de la Nación recomendó no inventar impuestos. Pero la Ansés inventó uno para los jubilados que cobramos una pensión y una jubilación, se lo considera como una excusa total para que paguen Ganancias. Qué ironía.

Paradigmas políticos

La política no es una ciencia exacta, dos más dos pueden dar cualquier cosa, pero hay cosas irreversibles. Por ejemplo, si el presidente Macri tiene una aceptación de un 39 por ciento después de una crisis económica como la que pasamos, sólo queda ganar en primera vuelta. Esto es una demostración sobre el real cambio en gran parte de la sociedad que despertó de un sueño gris y oscuro que nos hacía obviar el desfalco, el afano y la destrucción de familias. Siempre se dijo que "la gente vota con el bolsillo", y ya no es así, se vota institucionalidad. Siempre se dijo que "en Argentina nadie va en cana", y hay piqueteros, sindicalistas, políticos y empresarios presos. Siempre se dijo que "en Argentina los únicos que pueden gobernar son los peronistas", y este es el primer gobierno no peronista que terminará su mandato a pesar de varios intentos desestabilizadores. O sea, se caen paradigmas y se crean otros. En esos otros está la perspectiva de ser una República en serio y volver a ser lo que alguna vez, dicen los historiadores, este país fue.

Algo está mal en la sociedad

Una foto es conocida por todos. "Todos somos Emiliano Sala", fue uno de los mensajes más publicados en las redes sociales. Haciendo fortuna en el extranjero falleció a los 29 años cuando iba a hacer lo que más le gustaba: jugar al fútbol. Hasta el gobernador fue a su sepelio. Al otro no lo conoce nadie. "Nadie es Joaquín Revaneira". Viajaba en su moto sin cobrar un peso como bombero voluntario, falleció a los 18 años cuando iba a hacer lo que más le gustaba y sentía su deber: atender una llamada de emergencia de su cuartel de bomberos. En su sepelio sólo estaban su familia y compañeros. ¿No les parece que algo está mal?

