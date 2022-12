Jubilados, revisen sus cajas de ahorro

Me jubilé hace varios años, mirando por cajero Link mis últimos movimientos encontré en los meses septiembre, octubre y noviembre del presente año un débito de 780,50 pesos mensuales que figuraban como extracción .

Revisé las extracciones y no encontré origen de las extracciones mencionadas. En el banco donde cobro me informaron que esos débitos estaban dirigidos a una entidad mutual con sede en calle San Lorenzo de nuestra ciudad.

Desconozco esa empresa y cómo esa entidad se ha hecho de mis datos del banco para extraer mi dinero. Pedí al banco la baja de ese débito, me informaron que por un mes podían hacerlo pero que yo debía contactarme con la mencionada mutual.

Al local de calle San Lorenzo lo encontré cerrado, llamé por teléfono y me dieron la baja.

Y hasta aquí llegué, me siento muy cansada y agobiada por tener que hacer estos trámites. Y me siento muy alarmada de esto, que es un grave delito. Igual le ocurrió a una jubilada amiga a la que esa suma se la estaban debitando desde el mes de junio. Por esto pido a los jubilados que revisen su cuenta de caja de ahorro para no ser como yo víctimas de fraude.

María Luisa Rodríguez