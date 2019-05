Gente de buenos modales

No se puede creer, en la Asociación Mutual Empleados de Comercio Rosario, que está en calle Corrientes al 400, los empleados, todos sin excepción te atienden con una sonrisa, una buena palabra, un gesto cordial. Tienen colaboradores con capacidades diferentes, te acercan el changuito que has dejado en la entrada, colocan en él la mercadería, se ofrecen a acompañarte si la compra excede tus capacidades físicas, y más y más y más. Creí que estaba en otro planeta, pero no, es acá en Rosario. Gracias, gente.

Nancy N. Reale