Los grandes stocks y la demanda firme mantienen los precios estables

Mercados Granarios se transformó en uno de los principales foros de discusión estratégica respecto del rumbo de los agronegocios en el contexto de cambiantes mercados mundiales. En la séptima edición del encuentro, que se llevó a cabo en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), se analizó cómo optimizar la rentabilidad dentro de la cadena de valor agrícola y agroindustrial.

En diálogo con La Capital el presidente de BCR, Alberto Padoán, afirmó que están "las cosas se dan para el sector agropecuario y a todos los sectores que producen divisas para el país, así que veo un futuro muy promisorio".

"Seguramente los próximos años serán muy prósperos. Yo creo que en dos años vamos a ver una inflación de un dígito y ahí pienso que el país va a comenzar a ser pujante", afirmó.

Grandes inventarios. El vicepresidente de la consultora RJ O'Brien, Antonio Ochoa, señaló, al hablar de las perspectivas del mercado granario, que "llegó el momento de los grandes stocks en materias primas con precios contenidos, por lo menos en un corto plazo está asegurada la base norteamericana y los grandes inventarios en Sudamérica, más lo que se produzca" en la próxima campaña.

De todos modos, deslizó la duda sobre "cuánto tiempo continuará en esta buena racha productiva".

"Si algo se rompe en Sudamérica, en su contexto, el mercado tendrá mucha capacidad de ponerle precio a la equivocación, porque la demanda crece y seguirá creciendo y eventualmente no hay espacios de error", mencionó Ochoa.

No importa qué tan grande hayan sido los cultivos, "con un ciclo que se te rompa vuelve a poner las cosas en una situación de precariedad", dijo. Y agregó: "De momento hay abundancia y capacidad de abastecer a todo el mundo, pero hay que tener en cuenta que esta situación no dura para siempre".

"En el tránsito del tiempo quizás nos vamos a tener que tardar un poco más en erosionar estos inventarios, pero si algo se rompe el mercado actuará con mucha violencia", dijo.

"Yo creo —continuó Ochoa- que si esto sucede vendrá por el lado productivo o el lado climático, es decir lo que tenga que ver con una disrupción en la producción, porque de momento estamos hablando de excedentes productivos estacionados en un tiempo de mucho conjunto de manera sinérgica, es decir lo tenés en Estados Unidos, en Sudamérica y en los dos polos están trabajando de manera simbiótica".

Demanda infinita. La situación del mundo es que la demanda sigue creciendo, pero "todo esto puede romperse con un producto mal acomodado en alguno de los dos lugares de producción.

Para los granos se esperan precios estables en los mercados internacionales de momento. "De un lado el productor no quiere vender, existe mucho inventario pero no todo está disponible y esto permite que el precio no se caiga, porque no lo tenés en capacidad de que se suelte y el productor está siendo disciplinado, lo hace bien y es inteligente", dijo.

Por el lado de la compra, la clave es "tener la capacidad de autoabastecerse o tener la posibilidad/capacidad de tener mucho abasto con lo cual el comprador no tiene apuro porque sabe que en cualquier momento alguien le vende".

"Si el mercado comienza a caer, el comprador seguramente se moverá y comprará; si el precio empieza a subir el vendedor seguramente venderá y esto es un amague de empate técnico con un mercado lateralista", detalló el analista.

"Estos mercados son peligrosos, porque eventualmente las curvas de costos no caen en la proporción que tenés para generar un margen y ahí uno debe salir y reacomodar el sistema para que te permita ser rentable, porque sino va a ser complicado", alertó el especialista en mercados internacionales.

Optimismo político. Finalmente, Ochoa opinó que "con el nuevo gobierno nacional, Argentina vuelve a ser protagonista de su propia historia y ahora noto un crecimiento en infraestructura, con cambios".

"Noto que el empresariado está tratando de acomodarse y se nota que se le está exigiendo que le ponga garra con el país; desde afuera se ve muy excitante, sobre todo con la cantidad de recursos que tiene pero es necesario que la cancha esté de limitada y el marco de referencia sea justo para todos van a tener los argentinos la capacidad de hacer lo que mejor saben hacer", cerró el espeicalista.