Aseguran que Tim Payne, el fenómeno viral del Mundial 2026, continuará su carrera en Paraguay

Diversos medios internacionales aseguran que el defensor neozelandés tiene acordada su llegada al club Olimpia luego de la Copa del Mundo

El salto a la fama de Tim Payne lo llevó a dar un gran paso en su carrera profesional

Tim Payne , el futbolista de Nueva Zelanda que se volvió viral en la previa del Mundial 2026 gracias a una campaña impulsada en redes sociales, tiene todo encaminado para continuar su carrera en Sudamérica. Según informó Sky Sports, el lateral derecho se convertirá en nuevo jugador de Olimpia de Paraguay una vez finalizada su participación en la Copa del Mundo.

La noticia representa un giro inesperado en la trayectoria del defensor de 32 años, que pasó de ser un jugador con escasa notoriedad internacional a convertirse en una figura seguida por millones de personas en Instagram en apenas unas semanas.

La explosión mediática de Payne comenzó en la previa del Mundial, cuando el influencer argentino ElScarso impulsó una campaña para seguir al futbolista con menos seguidores entre los participantes del torneo.

La iniciativa se volvió viral y provocó un crecimiento exponencial en las redes sociales del jugador. Payne pasó de tener menos de 5.000 seguidores a superar los 5,7 millones , una popularidad que terminó impactando también en su carrera deportiva.

El interés por el defensor creció rápidamente y varios clubes comenzaron a seguir de cerca su situación. Incluso, en Argentina surgieron versiones que lo vinculaban con Deportivo Riestra. Sin embargo, Olimpia avanzó en las negociaciones y logró cerrar su incorporación.

De acuerdo con la información difundida por Sky Sports, el futbolista ya acordó su llegada al conjunto paraguayo, aunque todavía no trascendieron los detalles económicos ni la duración del contrato.

La versión tomó aún más fuerza después de que Olimpia publicara un sugestivo mensaje en sus redes sociales: un emoji de un brazo flexionado junto a la bandera de Nueva Zelanda. Si bien el club todavía no oficializó la contratación, medios internacionales dan por concretada la operación.

Embed — Club Olimpia (@elClubOlimpia) June 16, 2026

Cómo fue el debut mundialista de Tim Payne

El defensor viene de disputar su primer partido en una Copa del Mundo con la selección de Nueva Zelanda. Fue titular en el empate 2-2 ante Irán y ocupó el lateral derecho durante los 78 minutos que estuvo en cancha.

Con la camiseta número 2, Payne participó activamente en defensa y ataque, mostró intensidad durante gran parte del partido y dejó algunas acciones que volvieron a captar la atención de los fanáticos que comenzaron a seguirlo durante las últimas semanas.

Tras ese encuentro, el propio futbolista reconoció que una propuesta del fútbol sudamericano era una posibilidad atractiva para su carrera: "Si llegara una oferta desde Argentina o Sudamérica, sería algo a considerar". Sin embargo, aclaró que su prioridad seguía siendo la participación del seleccionado oceánico en el Mundial.

A los 32 años, Payne atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera profesional. Desde 2019 juega en Wellington Phoenix, una de las instituciones más representativas del fútbol neozelandés.

Su etapa más destacada ocurrió durante sus primeros años como profesional en Blackburn Rovers, del ascenso de Inglaterra. Ahora tendrá la primera experiencia de su carrera en Sudamérica y lo hará en uno de los clubes más importantes de Paraguay.

Tim Payne podría llegar a jugar en Argentina

La llegada de Payne le permitirá disputar torneos internacionales con la camiseta del Decano. Olimpia se encuentra clasificado a los octavos de final de la Copa Sudamericana y espera por el ganador de la serie entre Independiente Medellín y Vasco da Gama.

Inclusive podría llegar a jugar en Argentina. En caso de acceder a los cuartos de final, se podría enfrentar con River, quien primero deberá superar al ganador de Caracas e Independiente Santa Fe. Además, si avanza nuevamente de ronda, podría cruzarse con Boca en las semifinales.

Por otro lado, ya tiene asegurada su participación en la Copa Libertadores 2027, luego de que la conquista de Olimpia del Torneo Apertura local.