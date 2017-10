El Senado, sin consenso y cauteloso sobre un posible desafuero a Cristina Kirchner

Senadores de la oposición dijeron que la Cámara Alta no votaría a favor del desafuero de la ex presidenta y senadora electa por la provincia de Buenos Aires, Cristina Kirchner, sin sentencia firme en alguna de las causas en las que está procesada, mientras que desde el oficialismo consideraron que habría que estudiar detalladamente el caso si hay un pedido de la Justicia.





"Hay que analizar bien un pedido de esas características contra un ex presidente de la Nación. Tendremos el cuidado que su investidura requiere", anticipó a Télam la presidenta del bloque PRO, Laura Rodríguez Machado, tras el desafuero del ex ministro y diputado nacional Julio De Vido que la Cámara Baja decidió ayer por 176 votos a favor y ninguno en contra.





Cristina Kirchner está procesada por el presunto encubrimiento del atentado a la AMIA, presunto lavado de dinero en la llamada Causa Hotesur y la venta de dólar a futuro.









Rodríguez Machado insistió en que "más allá de lo que quiere la ciudadanía, que es verla presa, hay que ser consciente que detrás de la senadora electa está la investidura de un ex mandatario".





No obstante, dejó abierta la posibilidad de que "ante un pedido de autoridades judiciales, y con el fundamento suficiente, Cambiemos actuaría de la misma manera que hizo en Diputados".





Además, aclaró que "parecería que el oficialismo está haciendo una amenaza y no es así" porque, según argumentó, "para Cambiemos no se trata de una cuestión política".





Por su parte, el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, opinó: "Lo que tienen que hacer los senadores es, si hay un pedido de un juez en algún sentido, analizarlo".









"Si un juez pide algo, uno tiene que tener en la cabeza que existe un 80 por ciento de probabilidades de que sea serio el pedido y un veinte por ciento que habrá que analizar para ver cuáles fueron los elementos del juez para pedirlo", afirmó el senador de Cambiemos.





Por su parte, el jefe de la bancada del Frente para la Victoria, Miguel Angel Pichetto, negó la posibilidad de que Fernández de Kirchner no pueda asumir, al recordar que "el Senado tiene una línea que está reflejada en el fallo de la Cámara Federal que resolvió la procedencia de la candidatura de (el senador riojano) Carlos Menem, que sostiene el principio de presunción de inocencia y el concepto de sentencia firme".





"No veo que la voluntad popular pueda ser vulnerada por un mecanismo de desafuero en una instancia del proceso judicial donde se está en la etapa de investigación", dijo Pichetto al diario Perfil.

Finalmente, el senador peronista por Salta, Juan Carlos Romero, también se refirió a la doctrina impuesta en el caso Menem, quien se encuentra procesado y con sentencia recurrida ante la Cámara de Casación por la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia.





"En el Senado, el criterio es la sentencia firme y eso lo confirmó la Corte en el caso de Menem. No veo que previamente se pueda excluir a alguien. No es la tradición y los usos de la Cámara Alta", sentenció el ex gobernador de Salta.