Balean a un hombre y apuntan como agresores a un gremialista y a su hijo

Marcelo "Pipi" Andrada, titular del Sindicato de Recolectores de Residuos de Rosario y precandidato a concejal por la lista Campo Popular, quedo acusado anoche por la policía tras haber participado junto a su hijo Pablo de un oscuro incidente en el que resultó baleado un hombre de 34 años con el cual habían trabajado en Lime, una de las concesionarias de la limpieza de las calles de la ciudad.

Según fuentes oficiales todo ocurrió alrededor de las 15.30 de ayer en 27 de Febrero y Provincias Unidas, en la zona oeste de la ciudad. Por allí circulaba Guillermo Daniel F., de 34 años, a bordo de un Fiat Spazio patente AKC807 junto a sus hijas, de 9 y 12 años.

En esas circunstancias, de acuerdo al parte policial, se le puso a la par un auto que el hombre no supo identificar pero que sería de alta gama y que, según él, era conducido por el dirigente sindical a quien acompañaba su hijo Pablo.

Choque y tiros

"Cuando circulaba en mi auto junto a mis hijas, Marcelo Andrada, que conducía otro rodado, me choca a propósito y su hijo Pablo me efectúa dos disparos de arma de fuego con una pistola que me impactan en la pierna. Después se dan a la fuga", dijo la víctima en su denuncia.

Además, Guillermo F. reconoció que tanto Andrada como su hijo Pablo habían trabajado con él en la empresa Lime, por lo que los conocía. Sin embargo nada se supo sobre los problemas que podrían haber tenido anteriormente para que los mismos deriven en este grave episodio. Sí trascendió que el hombre herido había estado detenido años atrás y fue uno de los 13 presos que el 5 de julio de 2009 se escaparon de la seccional 29ª de Villa Gobernador Gálvez, aunque fue recapturado horas después.

A poco de escucharse los tiros se reunieron alrededor del auto atacado varios vecinos que dieron cuenta al 911, por lo que a los pocos minutos arribaron un móvil del Comando Radioeléctrico y una ambulancia del Sies que atendieron a Guillermo F. y lo trasladaron al Hospital de Emergencias, donde a las 16.40 "ingresó consciente y fuera de peligro", según las fuentes.

La médica de guardia del Heca diagnosticó que la víctima tenía una herida de arma de fuego con orificio de entrada y salida en el miembro inferior derecho y que quedaba internado bajo observación fuera de peligro.

En tanto, los pesquisas policiales levantaron del lugar dos vainas servidas calibre 9 milímetros: una que quedó sobre el pavimento y otra sobre el limpia parabrisas del auto atacado.

El hecho es investigado por la fiscal de Flagrancia Noelia Ricardi. En tanto, anoche desde este diario se intentó hablar con Marcelo Andrada para conocer su versión pero su teléfono daba apagado.

