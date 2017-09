Apresaron a un hombre por el homicidio del actor Santiago Mercansín

Efectivos de la División Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) a cargo del comisario Diego Sánchez apresaron ayer a Milton Jonathan M., de 29 años, a quien le secuestraron el celular que perteneciera a Santiago Ariel Mercansín, un actor transformista de 54 años que fue encontrado muerto el 20 de febrero de 2016 en su departamento de Jujuy al 1800. Según los primeros análisis forenses, Mercansín murió en el transcurso de la tarde de ese sábado a raíz de fuertes golpes recibidos en la cabeza y varios cortes en el cuerpo.

El mismo día del crimen comenzaron las pesquisas y los investigadores entrevistaron a un sobrino de Mercansín identificado como Carlos A., quien declaró que su tío "vivía solo desde hacía unos cuatro o cinco meses" y que esa semana se había contactado con él con intención de verlo pero al no tener noticias ni poder hablar por teléfono fue hasta el departamento. Al entrar lo encontró en la habitación ya sin vida, "boca abajo, desnudo y en un charco de sangre, con su cabeza cubierta o tapada por un pantalón de jean y una remera alrededor del cuello". Poco después el familiar aseguró que de la casa "no faltaba nada de valor, no había nada revuelto y lo más raro es que las puertas estaban cerradas con llaves. Sólo faltaba el celular", declaró el sobrino. Este último detalle fue el punto inicial para iniciar la investigación y lograr la captura que se produjo ayer.

Tras el celular

La pesquisa se situó sobre el teléfono móvil de la víctima y se determinó que el aparato estaba activo. Se solicitó entonces a las distintas empresas el movimiento y la actividad de la línea y se estableció que correspondía a un número de la empresa Claro.

Con esos datos el fiscal Florentino Malaponte solicitó las celdas en las cuales se iba activando el celular y de esa manera se llegó en la madrugada de ayer a una vivienda de República Arabe Unida al 2300 (bulevar Oroño al 4200) que fue allanada y en la cual se secuestró un teléfono Nokia Asha que era de la víctima. En el lugar se detuvo a Milton Jonathan M., a quien por el momento se sospecha de encubridor del crimen y quedó detenido hasta la audiencia imputativa.

Santiago Ariel Mercansín actuaba bajo el seudónimo de Santiago Buzzi. Fue actor y docente de teatro y durante varios años dirigió la sala cultural "Vivencias", de calle Mendoza al 1300. Su muerte conmocionó al ambiente artístico tanto por la crueldad del episodio como por la situación de indefensión que sufrió la calurosa madrugada de febrero de 2016.