El volante creativo de Newell's Brian Sarmiento , publicó en Instagram el nuevo tatuaje que se hizo en el antebrazo derecho. Sin embargo, los seguidores de la red social no tardaron en criticar un error gramatical .

"Lo más valioso de la vida no es lo que tenemos, si no a quien tenemos #tamoactivo", fue la frase que eligió el mediático futbolista para tatuarse en la piel.

LO MÁS VALIOSO DE LA VIDA NO ES LO QUE TENEMOS , SI NO A QUIEN TENEMOS #tamoactivo hay q ser feliz con la gente q nos Ama y siempre está presente tanto en los momentos buenos como en los malos

Sin embargo, tanto el tatuador como el jugador no repararon en un error gramatical, ya que la proposición "si no" se escribe junto y no separado como figura en la tinta.

Por supuesto que ese detalle fue mencionado por sus seguidores en Instagram.