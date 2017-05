La dirigencia leprosa ayer se comprometió para la semana que viene a abonarles a los jugadores y al cuerpo técnico el saldo de febrero, algo que no se logró cumplimentar esta semana, como estaba prometido, por falta de recursos en el club. Pero una alta fuente rojinegra le aseguró ayer a Ovación que "el viernes se saldará febrero".

Para la semana que viene Newell's estima contar con dinero procedente de dos frentes. Por un lado, el juez que entiende en el salvataje judicial leproso ya se expidió de manera positiva para la venta de Milton Valenzuela, con la pronta asistencia de los integrantes del órgano fiduciario. Ahora toda la papelería está en España y sólo resta que envíen el dinero desde el Viejo Continente, algo que sería la semana que viene.

La compra la realiza el club español Extremadura SAD, con un contrato por cinco años para Valenzuela, que jugará en Elche de España. La transferencia asciende a los 750 mil dólares a cambio del 60 por ciento del pase. La mitad se abonará la semana que viene y el resto a mitad de año cuando se sume el jugador tras su participación en el Mundial Sub 20.

La otra fuente de ingresos será el aporte mensual de la TV, que se estima será el lunes, por un monto de 6.500.000 pesos, de los que el 15 por ciento, como está establecido, quedará bajo custodia judicial.

El Gato habló de la deuda

“Tenemos compañeros que cobran viáticos y que los sueldos no son altos y no les alcanza. Al no estar al día se complica el tema del alquiler, hay algunos que tienen hijos y tienen que comprar pañales y otras cosas. Es una pelea constante, pero los referentes están llevando bien al grupo, tratamos de contagiar todo lo positivo y sabemos que tenemos dos meses muy importantes por delante. Esperemos que esto se solucione de una buena vez por todas por el bien de Newell’s”, manifestó Formica en una entrevista con Fox Sports.

Los once de memoria

Diego Osella repetirá el equipo que viene de vencer a Huracán. “Vamos a repetir la formación, hay varias cosas por mejorar, en lo que concierne a la tenencia del balón”, expresó ayer Osella. En consecuencia los once leprosos serán: Luciano Pocrnjic; José San Román, Sebastián Domínguez, Néstor Moiraghi y Nehuén Paz; Juan Sills y Facundo Quignon; Joel Amoroso, Mauro Formica y Maximiliano Rodríguez; Ignacio Scocco.

Exigirán DNI para ingresar

Para el cotejo de mañana entre Newell’s e Independiente, a las 20.15 en el Coloso, ya está diagramado el operativo de seguridad. El estadio se abrirá a las 17.30 y las autoridades volverán a implementar el programa Tribuna Segura, por lo que se exigirá el DNI y se advierte a los hinchas que concurran con tiempo. Habrá controles exhaustivos.

Además, para el clásico de la semana que viene están trabajando intensamente para que a todas las personas que concurran al Coloso se les solicite el DNI en cada puerta de acceso.