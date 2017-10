Embed



Leer más: Los videos de las escenas de violencia que se vivieron en la asamblea de Newell's



Respecto al rol de la policía, sostuvo que "estaba afuera, por lo tanto no protegió a nadie y la seguridad del club tenía muy claro a quien proteger. No me gustó haber tenido que salir con custodia policíal, porque tiene que ser para todos y no para mí solo, un hecho de violencia generalizada y filmada por nosotros, donde patoteros empujaban a las mujeres".



"Yo hablé con el jefe del operativo, pero tampoco lo voy a hacer responsable cuando la orden que tenía era no ingresar a la asamblea", amplió el dirigente opositor en diálogo con Canal 3. Además de calificar lo sucedido esta noche como un "retroceso institucional", Giraudo también sorprendió al sentenciar que "el primer año y medio de la presidencia (Eduardo) López al lado de estos parece una novela de Heidi".Respecto al rol de la policía, sostuvo que "estaba afuera, por lo tanto no protegió a nadie y la seguridad del club tenía muy claro a quien proteger. No me gustó haber tenido que salir con custodia policíal, porque tiene que ser para todos y no para mí solo, un hecho de violencia generalizada y filmada por nosotros, donde patoteros empujaban a las mujeres"."Yo hablé con el jefe del operativo, pero tampoco lo voy a hacer responsable cuando la orden que tenía era no ingresar a la asamblea", amplió el dirigente opositor en diálogo con Canal 3.



Embed



Por último, además de afirmar que "(el presidente Eduardo) Bermúdez ni apareció por la asamblea", y le pidió al ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro que "en vez de dejarle custodia a D'Amico, use esa custodia para cuidarnos a nosotros de él".

Giraudo le adjudicó la responsabilidad por los incidentes a la "comisión directiva", y se preguntó "quiénes son los únicos beneficiados con que se apruebe el balance", al tiempo que recalcó que "estos son los mismos señores que están intervenidos por un juez por presentar documentación adulterada sobre contratos de jugadores o cheques de vuelta".Por último, además de afirmar que "(el presidente Eduardo) Bermúdez ni apareció por la asamblea", y le pidió al ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro que "en vez de dejarle custodia a D'Amico, use esa custodia para cuidarnos a nosotros de él".

Daniel Giraudo, dirigente opositor de Newell's, denunció esta noche que el vicepresidente del club Cristián D'Amico lo "amenazó de muerte", durante la escandalosa asamblea que se vivió esta noche en el estadio Cubierto del parque Independencia en el que hubo amenazas verbales, golpes y corridas."(El vice del club) D'Amico me amenazó personalmente de muerte", recalcó esta noche Giraudo, quien debió salir del estadio custodiado por la Policía, y agregó que "nos fuimos porque no estaban dadas las garantías de seguridad", al tiempo que agregó que en la tumultuosa asamblea "hubo intimidaciones, y vimos a grupos de no socios que representan a los que van detrás del arco reunidos enfrente del club".El excandidato a presidente de la entidad del Parque también destacó que "D'amico me dijo que yo se las iba a pagar, porque yo había sido quien lo mandó a balear, una cosa demencial, espero que tenga la dignidad de reconocer que me dijo eso en Tribunales".