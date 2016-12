Leo Messi y Antonella Roccuzzo se casarán en Rosario en 2017

Leo Messi, la estrella global del fútbol que nació y creció en Rosario, se casará con Antonella Roccuzzo a mediados de 2017. La boda fue confirmada a La Capital por un allegado directo al mejor futbolista del planeta. Aunque los detalles todavía no se conocen, porque la fiesta está en plena organización, no se descarta que la ceremonia que sellará el matrimonio entre Messi y Roccuzzo se celebre en la Catedral local.

"Es cierto, a mediados de 2017 habrá casamiento", dijo lacónico a este diario un familiar directo de Messi ante la consulta sobre la realización de la boda. La misma fuente confirmó que el enlace será en Rosario, y que habrá una gran fiesta para celebrar la unión entre Messi y Roccuzzo. No obstante, admitió que aún no está en condiciones de dar detalles porque todavía no los conoce.

Tan categórico fue el vocero familiar que, pese a confirmarle a este diario la noticia principal, se encargó de desmentir todos los supuestos detalles sobre el casamiento y la fiesta que ya circularon tanto en los medios de comunicación de España y Argentina como en las redes sociales. "Todo es mentira", dijo igual de lacónico.

El casamiento del jugador que ganó cinco balones de Oro y batió varios récords como futbolista del Barcelona, tanto en la Liga Española como en la Champions League, será en junio. Teniendo en cuenta que sus vacaciones en el club catalán comienzan los últimos días de mayo, y que después de eso participará en una gira de la selección argentina por Oceanía, los primeros días de junio, es un hecho que la boda se realizará una vez que Messi regrese a Rosario. Y eso ocurrirá recién después del 10 o 12 de junio. No sería descabellado pensar que podría fijarse el 24 de junio, el día del cumpleaños de Leo, que por si hiciera falta cae un sábado.

Al casamiento estarán invitados todos los integrantes del plantel actual del Barcelona, algunos ex jugadores y probablemente muchos integrantes del plantel de la selección argentina, compañeros de Messi en el equipo subcampeón del mundo en Brasil 2014 y en el plantel que busca su clasificación para el Mundial de Rusia 2018.

Esta invitación masiva convertirá por unas horas a Rosario en algo así como el centro futbolístico del mundo, ya que Barcelona es un club global con hinchas en todas partes y es también uno de los más exitosos de la historia del fútbol. Y es el único donde Messi ha jugado en primera división a lo largo de toda su carrera, que empezó en un pequeño club de su barrio y siguió en la escuela Malvinas Argentinas, de Newell's. De allí pasó directamente al club culé.

Distinto

La invitación de Messi a todos sus compañeros, tanto de Barcelona como de la selección, marca una clara diferencia entre el astro rosarino y otro futbolista que por estos días contraerá enlace: se trata de Carlos Tevez, figura de Boca Juniors, quien sólo invitará a un compañero, el defensor Fernando Tobio.

Más allá de la casi segura realización de la boda en la catedral rosarina, las especulaciones se centran ahora en el lugar donde se hará la fiesta. En ese sentido, hay dos posibilidades: que se realice en algún gran salón de Rosario, o en cambio que la gran celebración se monte en la casa de la familia Messi en Arroyo Seco, un lugar con vista al río y un parque muy amplio para recibir a la enorme cantidad de invitados que se supone habrá en la cena. También podría montarse una enorme carpa en el barrio privado Azahares que comparte en Fighiera donde hace unos días se los vio a los padres de Messi recorrer el predio.

Averiguaciones

Este diario intentó confirmar ayer si la familia Messi ya contrató algún salón en Rosario, pero todas las consultas tuvieron respuestas negativas. Uno de los dos dueños de las empresas de catering más grandes de la ciudad dijo que ni siquiera tenía noticia de que el casamiento se haría aquí, y fue más lejos: "Yo lo haría en Arroyo Seco", aseguró.

Las ventajas de montar la fiesta en la casa familiar con vistas al Paraná son varias: el parque es amplio, lo que permitiría instalar varias carpas y gazebos, y el sitio cuenta con mucha privacidad ya que se trata de un lugar de difícil acceso. Eso le daría un plus tentador para la familia: es también un lugar seguro.

Messi y Roccuzzo son novios desde 2008, viven juntos desde hace varios años y tienen dos hijos: Thiago de 4 años, y Mateo, de 1. Roccuzzo es rosarina como Leo, tiene 28 años, uno menos que su futuro esposo, y se destaca por su belleza y su perfil fuertemente familiar. Como Messi, el mejor futbolista del mundo y tal vez uno de los mejores de todos los tiempos.