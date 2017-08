Un operario muerto y cuatro heridos en una planta exportadora de Timbúes

Un operario murió y cuatro resultaron con heridas de distinta consideración (algunas severas) en un accidente laboral dentro de la planta cerealera Renova, en Timbúes, empresa dedicada a la elaboración de biodiesel y otros productos, donde se estaba montando una estructura.

El siniestro se produjo ayer, cerca del mediodía, cuando un grupo de obreros de una constructura realizaban trabajos de montaje una viga cayó sobre uno de ellos, que murió en el momento, mientras que los otros dos cayeron y quedaron con heridas.

Mauricio S., uno de los operarios que estaban trabajando en el lugar y que resultó ileso, contó que habían vinculado dos vigas de una celda. Pero ayer, cuando comenzaron a instalar las diagonales, se cortaron los vientos que sostenían las vigas e hicieron que cayeran. "Escuché el golpe y sentí que las vigas caían en dominó", contó en la guardia del Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria, donde fueron trasladados dos de los lesionados.

Como consecuencia del hecho, perdió la vida Brian Montero, domiciliado en Granadero Baigorria, mientras que Agustín Bravo (25 años) y Gastón Pablo David (32) fueron trasladados con heridas al Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria.

Mauricio reconoció que no es la primera vez que ocurren estos accidentes, ni la primera muerte en el trabajo de montaje. Ernesto Santiago David, padre de Gastón, comentó: "Los que vivimos en Puerto San Martín sabemos de estos accidentes. A veces no se trabaja bien desde la parte de ingeniería; hoy (por ayer) con el viento que había no estaba para trabajar".

En el Eva Perón

En el Eva Perón, las médicas de guardia Nadia Brandan y Vanesa Marinovich explicaron el cuadro de los lesionados.

Según explicaron, Agustín Bravo llegó hemodinámicamente estable, se lo intubó para asegurar la vía aérea, y se le diagnosticó una fractura del macizo facial y un neumotórax leve en zona izquierda. Fue derivado luego al sanatorio Los Alerces para cobertura de la ART.

En cuanto a Gastón David, ingresó a la guardia en estado consciente, con heridas lascerantes en la zona axilar por la fuerza del arnés, fractura de clavícula y de homóplato. También presentaba una herida en un miembro inferior, que obligó a una intervención quirúrgica.

En este caso, se evaluaba ayer por la tarde el traslado a un efector privado, a donde estaba en condiciones de ser derivado, tal cual lo manifestó el director del centro asistencial, Ariel González.

Ambos, igualmente, evolucionaban favorablemente.

Comunicados

Como era de esperar, el hermetismo fue total en la planta donde ocurrió el accidente, a la que llegó La Capital En sendos comunicados, Renova consignó primero que "en horas de la mañana, por causas que se desconocen y se están investigando, ocurrió un accidente en una celda en la obra de ampliación" del complejo industrial, "en la cual trabajaban obreros contratistas. Lamentablemente, este accidente produjo una víctima fatal y dos heridos, que fueron trasladados al Hospital Granadero Baigorria con politraumatismo. Al ocurrir el hecho intervino el equipo médico de la planta, y acudieron otras unidades de la zona para colaborar con la asistencia de los heridos".

Luego, en un segundo escrito, identificó a la víctima fatal e informó que, además de Bravo y David, hubo dos lesionados más: César Añazco, que fue derivado directamente a Los Alerces, y Walter Fernández, quien sufrió un traumatismo leve en un dedo.

desde afuera. La planta de Renova, en Timbúes, donde se produjo el accidente fatal.