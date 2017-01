La provincia dijo que la pileta en Coronda "no es ilegal" y que "estaba autorizada"

uno de los pabellones de la cárcel de Coronda los presos gozaban de una pileta de lona. El funcionario aclaró que la "Pelopincho" fue armaba para que la usen los hijos de los reclusos en los días de visita y negó que se trate de un beneficio para presos "vip" regenteado por un ex barrabrava de Colón. El secretario de Asuntos Penitenciarios de Santa Fe, Pablo Cococcioni, salió a responder las críticas que recibió ese organismo al trascender que en. El funcionario aclaró que la "Pelopincho" fue armaba para que la usen los hijos de los reclusos en los días de visita y negó que se trate de un beneficio para presos "vip" regenteado por un ex barrabrava de Colón.

En declaraciones al programa "Todos en La Ocho", Cococcioni afirmó ante la pregunta puntual: "Sí, es una pileta. En muchos pabellones se ha autorizado su utilización, pensando primordialmente en los chicos que van los fines de semana a visitar a sus padres detenidos. Más allá de que no está prohibido que alguno de los presos se tire a una Pelopincho".





piletacoronda.jpg Imagen de la pileta colocada en el Pabellón 7º.



El funcionario responsable de Servicio Penitenciario reconoció que "este tema puede generar polémica si uno cree que un preso tiene que estar en la cárcel para sufrir y que no tiene derecho a ninguna de las comodidades similares a las que tenemos quienes estamos en libertad tenemos. Si uno parte de esa base, todas estas cosas deben parecer irritante".

Cococcioni negó que el armado de la pileta obedezca o esté relacionada a los mandatos de un ex barrabrava de Colón que cumple condena en la cárcel más grande de la provincia. "Eso es una barbaridad. Es absolutamente falso. No es verdad que se haya autorizado esta pileta en ese pabellón porque esta persona está alojada allí. En la mayoría de los pabellones del sistema penitenciario de Santa Fe se han autorizados piletas de reducidas dimensiones, y bajo ciertas condiciones, para mitigar los efectos del calor sobre las visitas, especialmente en menores de edad y mujeres".

"De ahí a sostener que como son muchos los presos haya que construir una piscina olímpica, por supuesto que no estoy de acuerdo para nada. Esta es una medida paliativa que se autorizó teniendo en cuenta que no se trata de elemento prohibido. A nuestro criterio no se trata de un elemento riesgoso. No imagino como podría alterar la seguridad del penal o favorecer una evasión o motín el hecho que haya una Pelopincho", agregó el titular del Servicio Penitenciario.