Contigiani: "Hay que alentar modelos de producción agroecológicos de alimentos"

El ministro de la Producción de Santa Fe, Luis Contigiani, destacó hoy que el modelo concentrado de producción y comercialización de alimentos "está en crisis" y apostó a la implementación de "modelos de producción de alimentos agroecológicos, de la propia región , y recuperar la diversidad productiva".

En declaraciones al programa "Trascendental", que se emite por La Ocho, al ser consultado sobre los porcentajes de agroquímicos encontrados en verduras y frutas de la provincia -según un informe divulgado por la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (Assal)-, Contigiani comentó que "es un tema más estructural que otra cosa. Lo que están agotados son los modelos concetrados de producción y comercialización de alimentos. Si no volvemos a una etapa de desconcentración y a un esquema de alimentos producidos en la misma región, en los mismos cordones, no va a haber sistema de controles que pueda garantizar que no pasen estas cosas".