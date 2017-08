Comunidades de aprendizaje: intenso debate sobre políticas educativas

Unas 650 personas participaron ayer del IV Foro Internacional de Comunidades de Aprendizaje, una experiencia que en Santa Fe ya es "política de Estado" e involucra a 20 escuelas, 526 docentes y 4.500 alumnos.

Parte de una perspectiva "dialógica" con la meta de mejorar los aprendizajes, lograr una convivencia más solidaria y de mayor inclusión social.

"Es muy distinto ir a una escuela así: todos expresamos más las emociones, decimos lo que pensamos de lo que dicen nuestros compañeros, la familia está incluida y los varones y las nenas ya no jugamos más a cosas distintas, jugamos todos juntos", contó Udino Galetto, de apenas 9 años y alumno de 4º grado en la escuela 6.016 de San Genaro.

Se trata de una red que apuesta a la escuela como primer eslabón de un proceso de transformación social y cultural capaz de expandirse al entorno a través de la propia comunidad educativa.

Por eso, alienta que participen todos sus miembros (directivos, docentes, alumnos, familias y otras instituciones) a través de un diálogo igualitario.

Según explicó la directora provincial de Articulación Educativa, Norma Abraham, las "actuaciones educativas concretas" con las que se plasman esos principios en las escuelas son las "tertulias literarias" de clásicos universales y tertulias dialógicas de formación docente, grupos interactivos, resolución de conflictos, bibliotecas tutorizadas y formación de familiares.

Una vez al año se organiza el Foro, que esta vez tuvo a Rosario como sede, organizada por Educación, la Fundación del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento y la empresa Natura Cosméticos, que cede toda la ganancia de una de sus líneas para financiar el programa.

Los chicos con que dialogó LaCapital aludieron a las tertulias literarias como las instancias de la experiencia que más cambiaron su manera de aprender.

Francisco Faidella, de 9 años, alumno de la Escuela 603 de San Bernardo, no dudó en mencionar a los "Cuentos de la selva", de Horacio Quiroga, y en especial a "La tortuga gigante", como la lectura que más disfrutó. Pero no se trata sólo de leer, sino de cómo hacerlo: "en ronda", marcando "párrafos", argumentado "por qué" les gustó, escuchando lo que dicen "otros". Dándose tiempo, en definitiva, para escucharse.

Udino también eligió las tertulias; como texto, "La vuelta al mundo en 80 días", de Julio Verne. Siempre le gustó leer, pero lo distinto esta vez es que no lo hace solo. "Cada uno expresa sus emociones. Y si yo dijo «este párrafo me gustó» un compañero me puede decir por qué, o que a él no, o qué le causa mi sentimiento", afirma el nene.

El maestro de música Omar "Pacho" Sánchez, disfruta de Comunidades porque en ese marco, afirma "todo fluye mucho mejor", sobre todo el "intercambio".

Las delegaciones de Salta, Corrientes y Chaco se fueron al mediodía rumbo a un almuerzo comunitario. "Impresionante", "esto es fantástico", "demuestra que hay otras formas de aprender", comentaron.



El valor de la vida

Como en el resto de las escuelas del país, también en Santa Fe comenzará hoy una semana en la que, con distintas actividades adaptadas a la edad de los alumnos, se hará eje en la vigencia de leyes internacionales incorporadas en la Constitución para resguardar el valor de la vida y reclamar que se esclarezca la desaparición forzada de Santiago Maldonado.