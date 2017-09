"Me dio incesto", admitió Flor Peña sobre la escena de sexo de Luisana Lopilato y Guillermo Francella

La actriz -que hacía de madre de Luisana y esposa de Guillermo en "Casados con hijos"- admitió que la escena de sexo entre ellos no deja de traerles recuerdos de la sitcom donde personificaban el papel de padre e hija.





"A mí me da un poco incesto. Los amo a los dos. Pero a mí me pasa, no sé si les pasa a todos, que está tan instalado Casados con hijos, fueron tantos años de repeticiones, que los ves en el cine y decís 'ay'".

"Ojalá que al cine argentino le vaya bien. Ojalá que genere eso y vaya a verla igual. A mí me generó resquemor. Paolita se la está dando a Pepe Argento", completó.