Bonfatti impulsa al socialismo como alternativa al actual "gobierno de ajuste"

"Los socialistas tenemos la obligación de recuperar nuestra identidad, generando oportunidades para los más desfavorecidos y ampliando la democracia. Y tenemos la obligación de hacernos cargo de las demandas de los ciudadanos", afirmó el presidente del PS a nivel nacional, Antonio Bonfatti.

Al cierre del 28º Campamento Nacional de las Juventudes Socialistas, en el Refugio de Yala, ubicado en cercanías de la ciudad de San Salvador de Jujuy, el ex gobernador santafesino expresó frente a cientos de jóvenes de todo el país que el "PS argentino tiene una chance ante un gobierno de ajuste y reducción de oportunidades y una sociedad que demanda respeto por sus derechos y por lo conquistado".

"El socialismo debe ofrecer una alternativa", propuso Bonfatti, y en ese sentido aclaró: "No será posible construirla sin militancia. Todos aquellos que se acercan merecen ser recibidos e incorporados y tener un ámbito de acción".

"Debemos fortalecer nuestro trabajo y lucha cotidiana. También la formación política, la discusión de ideas y el estudio, porque los socialistas somos, esencialmente, reformistas", subrayó el titular de la Cámara de Diputados provincial.

El dirigente convocó a "formar un frente que incluya a partidos políticos, a organizaciones y a todos los que apuesten a una salida solidaria y plural". Y añadió: "Los socialistas estamos en el camino y vamos a construir esa alternativa desde la pluralidad de voces y la diversidad".

"En 120 años de historia que tiene el PS, se registraron importantes luchas y batallas que generaron transformaciones reales en la sociedad. Hoy, el mundo cambia y el socialismo debe cambiar con él. Hay que tomar en cuenta los cambios en la producción y en las relaciones sociales", precisó Bonfatti.

Bonfatti aseguró también que los que levantan la bandera del socialismo están convencidos de que "todos los seres humanos deben tener el derecho a vivir dignamente".

"Muchos de los derechos adquiridos por la sociedad argentina fueron planteados, antes que nadie, por socialistas. El nuestro es un movimiento que busca la paz, la democracia y la igualdad", subrayó.

"Hay que renovarse para generar un nuevo socialismo", propuso el ex mandatario provincial, que prosiguió: "Debemos reafirmar, en ese sentido, nuestra propuesta política de progreso e igualdad. Frente a un gobierno que en un año ha incrementado la pobreza a un 32,2 por ciento y desarrollado políticas que llevaron a una caída del salario real, es precisa una mirada humana y comprometida".

Respecto del campamento socialista, Bonfatti dijo: "Si queremos que este proceso se lleve adelante, si queremos transformar la sociedad en un sentido nuevo, tenemos que hacerlo con la juventud. No alcanza con darles voz a los jóvenes, hay que asumir sus críticas".

Días atrás, Bonfatti había tomado distancia de una posible postulación a diputado nacional para los comicios de medio mandato previstos para este año.

"No me interesa ningún tipo de candidatura en términos personales", dijo el ex gobernador, al tiempo que descartó una eventual ruptura de la coalición gobernante en Santa Fe: "El Frente Progresista (FPCyS) goza de buena salud".

Espacio de debate

La convocatoria socialista consiste en un encuentro que reúne a jóvenes de diversos puntos del país con el objetivo de generar un espacio de debate, talleres de formación política y actividades recreativas.

Las actividades se realizaron entre el jueves y el sábado pasados y tuvieron lugar en el complejo Las Vertientes, en el municipio ecoturístico de Yala, con la participación de delegaciones provenientes de Santa Fe, Córdoba, Capital Federal, Buenos Aires, La Pampa y Mendoza, entre otras.

Al respecto, la diputada nacional Alicia Ciciliani sostuvo que "el socialismo valora la importancia de debatir sobre políticas en el interior del país, porque no todo debe resolverse en Buenos Aires sino apuntar a una Argentina desarrollada e integrada".

También estuvieron presentes en el campamento del PS el gobernador de Santa Fe, Migue Lifschitz, y el diputado nacional Hermes Binner.