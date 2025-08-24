La Capital | Información General | Comodoro Rivadavia

Viajaban desde Comodoro Rivadavia a Rosario para ver el clásico: padre y dos hijos murieron tras chocar con un camión

Trágico accidente en la ruta nacional Nº 5. Fallecieron Amílcar Nicoletti, que era presidente de la filial de Central en Comodoro Rivadavia, y sus dos hijos, de 7 y 15 años. La madre permanece internada con graves lesiones.

24 de agosto 2025 · 16:40hs
Viajaban desde Comodoro Rivadavia a Rosario para ver el clásico: padre y dos hijos murieron tras chocar con un camión

Un accidente de tránsito ocurrido este sábado, alrededor de las 8 de la mañana, en el kilómetro 389,5 de la ruta nacional Nº 5, a la altura de la localidad bonaerense de Francisco Madero, se cobró la vida de tres personas. Una cuarta quedó herida de gravedad y se encuentra internada. El impacto involucró a un camión Fiat Iveco y a un automóvil Fiat Argo en el que viajaba una familia oriunda de Comodoro Rivadavia, Chubut, que se estaba trasladando a Rosario para ver el clásico de Central-Newell's.

El impacto entre los dos vehículos fue muy violento en la ruta nacional Nº5, que surca los campos entre Santa Rosa (La Pampa) y Luján (Buenos Aires): el Fiat Argo en el que viajaba la familia quedó reducido a una estructura calcinada, mientras que el camión Iveco de largo porte ardió casi por completo, con su carga desperdigada sobre el asfalto de la ruta.

Todos quienes viajaban en el auto vivían en Comodoro Rivadavia y habían emprendido el viaje hacia Rosario para presenciar el superclásico de la ciudad. Allegados a la familia confirmaron que tenían previsto hacer ese viaje en avión, pero un contratiempo con la documentación los obligó a trasladarse en automóvil.

auto4
Amilcar Nicoletti, sus hijos y su esposa, quienes sufrieron un choque fatal en la ruta nacional Nº 5

Amilcar Nicoletti, sus hijos y su esposa, quienes sufrieron un choque fatal en la ruta nacional Nº 5

De acuerdo con fuentes policiales y médicas, en el lugar fallecieron de manera inmediata Amílcar Nicoletti (40 años y nacido en Rosario) y dos de sus hijos: Ian, de 7 años, estudiante de primer grado división “B” en el Colegio Salesiano Dean Funes de Comodoro Rivadavia, y Yasmín, de 15 años, alumna de la carrera de Bellas Artes en una institución educativa de la ciudad petrolera. En tanto, Ivana Oronella, de 35 años, que viajaba junto a ellos, madre de los niños y esposa del fallecido, fue trasladada de urgencia al hospital Dr. Juan Carlos Aramburu, donde permanece internada con graves lesiones.

comodoro-canalla1
Am&iacute;lcar Nicoletti era el presidente de la filial de Rosario Central en Comodoro Rivadavia.

Amílcar Nicoletti era el presidente de la filial de Rosario Central en Comodoro Rivadavia.

Amílcar Nicoletti era el presidente de la filial de Rosario Central en Comodoro Rivadavia. Tras la triste noticia del fatal siniestro vial, Central emitió un comunicado lamentando profundamente el fallecimiento de Nicoletti y sus dos hijos menores.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RosarioCentral/status/1959656194500387084&partner=&hide_thread=false

Por su parte, el conductor del camión, un joven de 29 años oriundo de Saladillo, resultó ileso. En el hecho intervino la Policía de Seguridad de Pehuajó, que desplegó un importante operativo en la zona.

camion

De acuerdo con el diario La Mañana, la violencia del choque fue tal que el camión se prendió fuego, quedando completamente destruido.

accidente

Los efectivos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Francisco Madero trabajaron intensamente en la extinción de las llamas, mientras que personal de la Policía Científica de Pehuajó llevó adelante las pericias correspondientes para establecer la mecánica del siniestro.

La investigación quedó en manos de la UFI N°8, a cargo de Pablo Schestrom. El fiscal imputó al chofer del camión por “triple homicidio y lesiones culposas”.

Conmoción en Comodoro Rivadavia

El hecho causó una profunda conmoción en Comodoro Rivadavia, donde la comunidad educativa expresó su pesar. Desde el Colegio Salesiano Dean Funes se informó que este lunes 25 de agosto las clases permanecerán suspendidas en señal de duelo por el fallecimiento de Ian. Asimismo, se convocó a una misa en homenaje a la familia, que tendrá lugar este martes 26, a las 16, en el gimnasio de la institución.

imagefuenbre

La investigación judicial se centra ahora en determinar las circunstancias que originaron la colisión. Las autoridades buscan establecer si alguno de los vehículos realizó una maniobra indebida o si existieron factores externos, como condiciones climáticas o del asfalto, que hayan influido en el desenlace fatal.

La noticia del accidente se propagó rápidamente en Comodoro, donde vecinos, allegados y autoridades locales manifestaron su solidaridad con los familiares de las víctimas. El dolor colectivo se hizo sentir en redes sociales y en instituciones educativas, que acompañan el duelo de una comunidad profundamente afectada por esta tragedia.

