Wanda Nara recibió mensajes de apoyo de sus familiares y colegas en redes sociales

Este lunes Wanda emitió en sus redes sociales un comunicado en el que habló de su problema y contó que está en su casa " a la espera de más exámenes y siguiendo las indicaciones de los profesionales que me acompañan". También disparó contra Lanata, sin nombrarlo, por haber hablado sobre su problema de salud.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Wanda nara (@wanda_nara)

"Lamentablemente, el viernes recibieron por un periodista la confirmación de un diagnóstico que ni yo misma tenía. La medicina no es exacta y en ese momento no habían pasado ni 24 horas de mi primer estudio", posteó Wanda. Sus palabras recibieron una catarata de palabras de apoyo del planeta mediático.

En los comentarios, muchas celebridades se hicieron presentes para acompañar a Wanda en este momento. Además de su hermana Zaira Nara, se pudieron leer nombres como el de Mica Tinelli, Marley, Brenda Gandini, Ángel de Brito, Georgina Barbarossa, Leandro “el Chino” Leunis, Stefi Roitman, Soledad Pastorutti y Jimena Barón, entre muchos otros.

Mensajes de apoyo a Wanda Nara.jpg

Quien también se expresó no solo con su me gusta en el posteo, sino con unas cálidas palabras fue la mamá de Wanda, Nora Colosimo. Mientras la mediática se mantuvo en silencio, había seguido los pasos de su hija y de su círculo íntimo, el de no mostrar actividad en sus redes sociales. Pero ayer decidió compartir sus sentimientos en este difícil momento.

>> Leer más: Wanda Nara confirma que aguarda más resultados clínicos y defiende su derecho a la intimidad

“Nena linda de mamá”, escribió la exmujer de Andrés Nara junto con el emoji de un corazón rojo en el posteo que recién había escrito su hija mayor. Lo mismo hizo Zaira, la hermana de la animadora televisiva, quien también le dio fuerzas a través de las redes sociales.

"Olvida los miedos y abraza con ganas que te aseguro que hay abrazos que curan hasta el alma", fue el posteo de la cuenta @amorentreestrellas que la modelo reposteó en una historia, manifestando con todas sus fuerzas la sanación.